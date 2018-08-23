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23.08.2018 06:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работники скребка и топора

Динамика привлечения иностранной рабочей силы в регионах СФО остается положительной
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7648 (185)
К концу следующего года в Сибири не останется мигрантов из Северной Кореи - они должны быть депортированы по решению Совбеза ООН в рамках ужесточения санкций в отношении этой страны. В Новосибирской области половина северокорейцев уже отправлена домой, сейчас в регионе остается около семисот работников из КНДР. Тем временем количество разрешений на трудоустройство мигрантов из стран дальнего зарубежья неуклонно сокращается.
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По словам начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежды Цветковой, квота на 2019 год пока что составляет 1 340 разрешений, тогда как в 2017-м было выдано 2,6 тысячи, а в 2016-м - свыше четырех тысяч. В первую очередь иностранных граждан ждут в обрабатывающей отрасли, строительстве, сельском хозяйстве - ежегодно соответствующие заявки подает около 120 новосибирских предприятий. Впрочем, в основном это касается неквалифицированных специалистов. Профессионалы, зарабатывающие свыше 165 тысяч рублей в месяц, востребованы все меньше: в этом году в регион таких приехало лишь девять человек.

Граждане Азербайджана, Таджикистана, Украины, Узбекистана и других государств, которые должны приобрести разрешения на работу, в этом году заплатят за патент 3 581 рубль при условной средней зарплате работника чуть более 27 тысяч рублей.

В первом полугодии 2018-го бюджет Новосибирской области за счет трудовой миграции пополнился на 387 миллионов рублей, а в СФО в целом - свыше 1,6 миллиарда (на 17 процентов больше, чем за тот же период прошлого года).

В целом же динамика привлечения иностранной рабочей силы в регионах СФО остается положительной. В основном за счет мигрантов из стран Евразийского экономического союза, которым для трудоустройства в России не требуется особых разрешительных документов. По словам помощника полпреда президента России в СФО Владимира Городецкого, значительный прирост прибывающих иностранных граждан отмечен в Республике Тыва (32,7 процента), а также в Иркутской (31), Омской (13) и Новосибирской (10,8 процента) областях.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Основная цель въезда и пребывания - трудоустройство, в целом по округу это 168 тысяч человек - примерно 40 процентов от общего числа въезжающих. Трудовых патентов в этом году выдано на 5,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го: около 50 тысяч мигрантов указали, что приехали для трудоустройства у физических лиц и 37 тысяч получили разрешения на работу в той или иной компании. При этом лишь половина физических лиц представляет отчеты о том, что трудоустроенные мигранты действительно приступили к работе. Впрочем, грешат нарушениями закона и юрлица.

- За первое полугодие проведено 8,5 тысяч проверок, возбуждено более пяти тысяч административных дел о правонарушениях, - подчеркнула заместитель начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко. - В основном нарушаются правила въезда, которые допускают и сами иностранцы, и принимающая сторона. Не зря меру ответственности последней категории планируется ужесточить. Согласно новым изменениям в федеральный закон N115-ФЗ, которые вступают в силу 19 января 2019 года, приглашающая сторона соблюдает не только соответствие заявленных и реальных целей въезда иностранного гражданина, но и условия его пребывания в России. Если мигрант нарушит те или иные нормы, то и приглашающая сторона будет отвечать: штраф для юрлиц - до 500 тысяч рублей за каждый случай.

По словам заместителя начальника ГУ ВМ МВД России генерал-майора полиции Валентины Казаковой, в незаконной миграции черпают свои силы экстремисты. Неискоренимой остается и проблема "серой экономики" в трудовых отношениях работодателей и мигрантов. В любом случае увеличивающийся поток рабочей силы из-за рубежа делает еще острее вопрос соблюдения законодательства.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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