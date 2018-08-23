С 1 января 2019 года все субъекты Российской Федерации должны перейти на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). А это значит, что к новому году необходимо выбрать и заключить соглашения с региональными операторами, утвердить коммунальные тарифы на их услуги и дорожную карту сбора, утилизации (переработки или захоронения) ТКО. В аппарате полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе опасаются, что не все регионы смогут с этим справиться.

В СФО утвердили территориальные схемы обращения с отходами и определили нормативы накопления ТКО с учетом сезонности. В восьми субъектах полностью завершены конкурсные процедуры по выбору региональных операторов, идет подписание соглашений с органами власти и будущими абонентами. В Кемеровской области к работе приступил первый в округе региональный оператор.

Как отметила заместитель директора департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ России Маргарита Поспелова, в целом по стране ситуацию положительной не назовешь: "Все процедуры должны были завершиться еще в мае". Пока же выбрано 209 операторов, или всего 85 процентов от необходимого числа. К новому году, помимо прочего, должны быть подготовлены электронные схемы - информационная система, которая позволит просчитать логистику обращения отходов, тарифы, целесообразность строительства тех или иных перерабатывающих предприятий.

В Красноярском крае, Омской и Томской областях все еще не утверждены региональные программы обращения с отходами. Это лишает их права участвовать в распределении средств федеральной субсидии на реализацию реформы.

- Непросто складывается ситуация в регионах Сибири, имеющих в своем составе отдаленные районы и территории Крайнего Севера, которые характеризуются низкой плотностью населения и отсутствием транспортной доступности в межсезонье. Они не обеспечены объектами накопления и обработки отходов. Как следствие - отсутствие компаний, готовых стать операторами, - сообщил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на окружном совещании по утилизации ТКО.

По его словам, наиболее остра эта проблема на севере Красноярского края - в Северо-Енисейской, Туруханской и Богучанской технологических зонах торги объявляют уже в третий раз, так как не поступают заявки от потенциальных региональных операторов. Аналогичная ситуация - в малонаселенных таежных районах Томской области.

- Для этих территорий возникают риски нарушения сроков перехода на новую систему. Органам власти следует принять дополнительные меры для исправления ситуации, - отметил полпред.

Как пояснил и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин, на Крайнем Севере региональный оператор будет вынужден включить расходы на строительство инфраструктуры и транспортировку в тариф для населения, и это неизбежно вызовет его рост.

По мнению участников заседания, для таких территорий должны быть предусмотрены меры поддержки, тем более что перенос сроков "мусорной" реформы маловероятен.

Сергей Меняйло также обратил внимание на то, что практически во всех регионах округа слабо развита инфраструктура раздельного сбора мусора. Особенно эта проблема характерна для сельской местности. Оборудованные контейнерные площадки - скорее редкость, чем норма.

Еще один вопрос, который обсудили участники совещания, - состояние полигонов, которые уже не отвечают требованиям экологического законодательства и серьезно перегружены. Как сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ Амирхан Амирханов, в целом по стране в городской черте находится 916 мусорных полигонов, и 191 из них вошел в перечень Росприроднадзора и подлежит ликвидации в рамках нацпроекта "Экология".

В Сибирском федеральном округе таких полигонов насчитывается 37, в частности, в Новосибирской области - четыре: в Куйбышеве, Барабинске, Купино и самый большой "Гусинобродский" в Новосибирске. Из Иркутской области, например, поступила информация о наличии 117 свалок в городской черте. Свыше 90 незаконных свалок - в районе озера Байкал в Республике Бурятия. И это особая тема для обсуждения.

- Городские свалки различны по величине - от трех до ста сорока трех гектаров. Расположены в черте населенных пунктов Новосибирской и Омской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев, республик Алтай, Тыва, Бурятия. То есть почти везде. Абсолютный рекордсмен по количеству свалок и объемам находящегося на них мусора - Омская область.

- Вроде, все понятно: есть перечень из примерно тридцати "городских" свалок, находящихся в Сибири, определено финансирование работ по их ликвидации в размере 6,6 миллиарда руб-лей. Но мы столкнулись с тем, что нет норматива предельно допустимого сброса, не определен хозяин территории, на которой образовалась свалка. Если его нет, то должен отвечать местный орган власти, который обязан предусмотреть в своем бюджете средства на софинансирование работ по ликвидации и рекультивации полигонов, - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

- Вопрос общения с отходами актуальный и сложный. Но на данном этапе еще есть возможность ликвидировать отставания. Выявленные проблемы и возможные риски надо прорабатывать совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и региональными операторами, - резюмировал Сергей Меняйло.

Комментарий

Сергей Меняйло, полпред президента РФ в СФО:

- Реформа касается не только органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества, но и каждого жителя страны, поэтому граждане к введению такой системы должны быть готовы. К сожалению, разъяснительная работа с населением практически не ведется. В городах не увидишь баннеров с социальной рекламой, которая бы призывала не бросать мусор, где попало. Соблюдение новых требований для нашего общества должно стать нормой, только тогда мы добьемся повсеместной чистоты в наших дворах, городах и местах отдыха.