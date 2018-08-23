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23.08.2018 06:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Попробовать город на вкус

Могут ли рестораны и кафе стать одним из факторов развития въездного туризма в Сибири
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7648 (185)
На традиционный вопрос приезжего "Что посмотреть в Новосибирске?" местные жители без запинки ответят: "Оперный театр, зоопарк, планетарий...". Однако все чаще в планы гостей города входит посещение ресторанов и кафе. Чем запомнятся они туристу и могут ли стать достопримечательностью, выясняла корреспондент "РГ".
В Новосибирске из местного сырья можно приготовить пиццу не хуже, чем в Риме или Неаполе. Главное, делать с душой и подходить ко всему творчески. Фото: Татьяна Кравченко/РГ В Новосибирске из местного сырья можно приготовить пиццу не хуже, чем в Риме или Неаполе. Главное, делать с душой и подходить ко всему творчески. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В Новосибирске из местного сырья можно приготовить пиццу не хуже, чем в Риме или Неаполе. Главное, делать с душой и подходить ко всему творчески. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: depositphotos.com
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Прошло двадцать лет с тех пор, как профессором университета Огайо Люси Лонг впервые был введен в оборот термин "кулинарный туризм". Сегодня развитый гастрономический туризм способен увеличить турпоток более чем на десять процентов. В среднем турист тратит на питание свыше 38 процентов от бюджета поездки. Эти данные из исследования Всемирной туристской организации (UNWTO) опубликовал медиа-центр международной туристической выставки "Интурмаркет-2018". По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, качество региональной кухни, блюда из местных продуктов вместе с их историями и легендами возникновения вызывают неподдельный интерес к территории и желание посетить тот или иной ресторан.

- Гастрономическая составляющая помогает выбрать место поездки. Региональная кухня, аутентичные продукты питания - это мировой тренд в кулинарии и туризме, который развивается и в России, - уверен Бухаров.

Новосибирский ресторанный критик, автор блога о еде Стани-слав Соколов отмечает, что гастрономическая культура в России еще далека от того, чтобы люди специально ехали в конкретный ресторан, как это происходит во Франции, Италии или Японии.

- Это работает иначе, - рассуждает эксперт. - В городской парк людей привлекает не конкретное дерево, лавочка или куст, а среда, которую они создают. Так же и с ресторанами. Даже те, кто давно не бывал в Москве или Санкт-Петербурге, слышали про Патриаршие пруды или улицу Рубинштейна. Потому что там сразу несколько заведений создают особенную атмосферу, в которую хочется окунуться. И в Новосибирске подобные зоны уже возникают. Прежде всего, это улица Ленина - от площади Ленина до театра "Красный факел", "хипстерские дворики" на улице Коммунистической, на углу Красного проспекта и улицы Горького. Попав в такое место, турист вполне может сказать: "О, как тут классно, хочу еще сюда вернуться".

- Новосибирск четко улавливает тренд, здесь появляются проекты, которые расходятся по всей стране. Много метеорных проектов, которые вспыхивают, как звезды, и исчезают. Оставаться привлекательным много лет непросто. Но в Новосибирске есть заведения, которые не перестают удивлять. Здесь большой потенциал для развития разных форматов - от эконом- до премиального уровня, - подчеркивает Сергей Зайцев, президент "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет 264 предприятиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии).

Фото: РИА Новости
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По наблюдению экспертов, мировой экономический кризис положительно сказался на сервисе и выборе концепции заведениями. Посетитель стал более требовательным к качеству блюд и их стоимости.

- Продуктов сейчас много, важно подобрать оптимальное сочетание "цена - качество", чтобы на выходе получался вкус-ный и недорогой продукт, - отмечает бренд-менеджер концепции ресторанов быстрого обслуживания "Вилка-Ложка" Наталья Соловьева.

Это заведение пользуется популярностью у китайских туристов, которые предпочитают быстро и недорого поесть. И при этом попробовать "русские хиты" - борщ, оливье, пюре с котлетой и компот с булочкой, ягодные лимонады.

Блюда русской, в том числе и сибирской, кухни в Новосибирске предлагают многие заведения. По словам бренд-менеджера концепции ресторана "Печки-лавочки" Олеси Басалаевой, иностранные туристы часто заказывают борщ, холодец, квас, блюда из сибирских продуктов - например, папоротник орляк, котлеты из щуки, медальоны с рябиновым вареньем, кедровую панакоту. В летнем меню, безусловно, всегда есть окрошка, овощной салат с "юшкой" из томатов и сметаны, фаршированные перцы, оладьи из кабачков и многое другое. Интерьер, в котором отражен "русский дух", тоже привлекает гостей.

- Региональные продукты - важная часть новой сибирской кухни. Порой нелегко найти продукты, отвечающие нашим требованиям качества. Поэтому нужно знать локальных поставщиков, постоянно следить за предложениями местных фермерских хозяйств, а шеф-повара могут собственноручно делать многие заготовки, используя свежие сезонные продукты с рынка, - убеждена шеф-повар ресторана "СибирьСибирь" Наталья Крупеня.

Генеральный директор ресторанов "Beerman" Вячеслав Дзюба также отмечает, что лучшие кухни мира используют локальные сезонные продукты. Это привлекает и иностранных гостей, желающих продегустировать такие блюда.

- При обновлении меню мы стараемся отдавать преимущество местным поставщикам, нежели импортным, - отмечает он.

- В Новосибирске непросто удивлять гостей новыми трендами и блюдами: чем дальше от Москвы, тем сложнее с продуктами, особенно скоропортящимися. Нельзя нас сравнивать со столицами, где уже есть все, главное - огромный поток гостей, - подчеркивает владелица ресторана "Библиотека" Наталья Ильина. - Но мы не жалуемся, потому что, помимо еды и сервиса, стараемся дарить гостям положительные эмоции. Например, это индивидуальные тарелки, которые гость может оставить себе на память.

Бренд-шеф ресторана "IL Патио" Ренцо Де Сарио уверен, что пицца, паста и вино - эти три кита - всегда желанны посетителями. Он на собственном опыте убедился, что и в Новосибирске из местного сырья можно приготовить пиццу не хуже, чем в Риме или Неаполе. Главное, делать с душой и подходить ко всему творчески.

Ростуризм посчитал новые отели и рестораны в туристических кластерах

- Радует, что в Новосибирске начинают ценить гастрономические места. Появляются проекты, за которые поначалу боязно. Но туда, где можно реально вкусно и относительно недорого поесть, люди пойдут. Даже если это простая брускетта или яичница, - отмечает ресторанный критик Станислав Соколов.

Тем временем

Минэкономразвития Новосибирской области и туристско-информационный центр приступили к реализации проекта "Карта гостя Новосибирской области". Она позволяет обладателю проводить время в регионе максимально выгодно - посещать музеи с пятидесятипроцентной скидкой, экономить на проживании в отелях до тридцати процентов. Также держатель карты может рассчитывать на выгодные тарифы санаторно-курортного отдыха и экскурсионное обслуживание, другие бонусы в санаториях, отелях, ресторанах, такси, медцентрах и туристических компаниях. Об участии в проекте уже заявили четыре ресторана и бара Новосибирска.

Справка "РГ"

Согласно одному из прогнозных вариантов, предусмотренных концепцией федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)", к концу 2025-го объем туристских услуг должен превысить 274 миллиарда рублей, а объем услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, - 373 миллиарда рублей. По данным экспертов отрасли, около 80 процентов иностранных туристов, приезжающих в Россию, хотели бы побывать в Сибири.

Экономика Туризм Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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