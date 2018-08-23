Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили качество реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Кузбассе.

Первое, что бросилось в глаза в Кемерове и Новокузнецке, - дефекты, которые выявили ранее, во многих случаях так и не устранили. К слову, представители муниципального руководства, обследовав территории, отремонтированные в областном центре с 2013 года, нашли 410 недочетов - почти в четыре раза больше, чем в 2017-м. Сейчас подрядчики их устраняют.

- Между тем есть нарушения глобальные. В некоторых дворах нужно полностью перекладывать асфальт, ведь любое изменение конструктива, целостности полотна ведет к сокращению сроков его эксплуатации, - отметила член Центрального штаба, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. - А что касается исполнителей, то часть их в этом году отсеялась. Но, к сожалению, ни одна из этих организаций не внесена в реестр недобросовестных подрядчиков. ОНФ также против применения федерального закона о госзакупках при реализации проектов благоустройства, поскольку во многом из-за него страдает качество работ, а претензии предъявить некому: подрядчик либо банкротится, либо исчезает.

Надо сказать, что в этом году в Кемерове в программу улучшения городской среды вошло более семидесяти дворовых территорий и три общественных - набережная Томи в Кировском районе, сквер "Орбита" в Центральном и бульвар Строителей в Ленинском. Общая сумма затрат на их благоустройство, по данным горадминистрации, превышает 333 миллиона рублей. В итоге замечаний к обновленным общественным пространствам практически не прозвучало. Чего не скажешь о дворах. Одни назвать комфортными для жизни нельзя совсем, другие - можно, но с большой натяжкой. Потому что программные деньги в этих случаях попросту целиком и полностью "закатали в асфальт", не подумав о том, что двор - это не только парковка для автомобилей, но и место, где играют дети.

- Почти нигде на детских площадках нет урн, многие объекты нуждаются в покраске, замене конструкций, есть дворы, где не выкошена трава, а площадка на улице Леонова, 18 в Кемерове в июле была покрыта толстым слоем легко воспламеняющегося тополиного пуха, - рассказал участник кузбасской команды "Молодежки ОНФ" Кирилл Гарбузов.

Другой пример, который привел член регионального штаба ОНФ Юрий Скворцов, - дворовая территория по проспекту Металлургов, 15 в Новокузнецке. Дорогу там отремонтировали, а у основания дома так и остались многочисленные трещины. Но все антирекорды побил кузбасский отдаленный поселок Белогорск, где дворовые проезды не асфальтируют, а отсыпают щебнем. Масса замечаний у общественников - к спортивным и детским площадкам поселка.

Первым делом они осмотрели объект на улице Юбилейной, обновленный по федеральной программе в прошлом году. Об итогах ремонта чиновники Тисульской районной администрации отчитались на ее официальном сайте - выставили снимок площадки, обработанный в фотошопе. И жители Белогорска с удивлением обнаружили на снимке "нарисованное" противоударное покрытие, которого в реальности никто не видел. Вот и общественники убедились: ржавые спортивные тренажеры установлены на территории, со всех сторон окруженной горами строительного мусора.

- Большинство площадок, которые мы осматривали, - это площадки из нашего детства, которые где-то сохранились лучше, а где-то уже представляют опасность для детей, - подчеркнул участник кузбасской команды "Молодежки ОНФ" Павел Фомин. - Даже в тех дворах, которые приводят в порядок сейчас, жители ограничиваются ремонтом дорог.

Но если бы в межведомственные комиссии в муниципалитетах входили представители органов образования, то дворы бы в таком виде после ремонта не сдавали.

- Некоторые муниципалитеты пусть и делают по объему чуть меньше, но не останавливаются на укладке асфальта, а вносят во дворы игровое оборудование, делая пространство по-настоящему комфортным, - продолжает Светлана Калинина. - Управляющие компании собирают немалые взносы с жильцов, и раз в десять лет могли бы поучаствовать в таких проектах. Объяснить людям на общем собрании, что они имеют возможность приобрести детские игровые зоны за счет средств на содержание и текущий ремонт дома. И нужно помочь жителям привлекать федеральные средства из других программных источников. Но зачастую президентские гранты на создание детских игровых зон во дворах для территориального общественного самоуправления остаются невостребованными. И памятники культурного наследия стоят без капремонта, а соответствующие органы активности не проявляют, хотя тоже могли бы войти в состав межведомственных комиссий.

Между тем

Так или иначе, но в прошлом году ни в одном из муниципальных образований Кузбасса проекты комплексного благоустройства в жизнь не воплощались. И, как констатировали эксперты ОНФ, в создании комфортной среды во многих городах совсем не участвует частный бизнес, который пользуется дорогами, включая и дворовые проезды. Потому представителей коммерческих организаций, по мнению общественников, нужно активно подключать к работе, расширяя состав муниципальных общественных комиссий. Специалисты из сферы бизнеса, а также органов МЧС, МВД, ресурсоснабжающих организаций, обществ инвалидов, учреждений спорта и образования помогут оценить проекты благоустройства территорий правильнее.