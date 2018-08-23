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23.08.2018 08:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свой в доску

В Омской области организуют переработку леса с участием китайского капитала
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7648 (185)
В Омской области началась реализация проекта, инвестором которого выступает Маньчжурская промышленная компания. Речь идет о создании в богатой лесами северной части региона перерабатывающего комбината мощностью до 350 тысяч кубометров готовой продукции в год. В производстве будет задействовано около трехсот человек.
В Югре закроют завод-флагман деревообрабатывающей отрасли

Предприятие, расположенное в Тарском районе, займется глубокой переработкой леса. Уже подобраны лесозаготовительные участки. Древесину для комбината будут поставлять, кроме Тарского, еще четыре района омского севера - Знаменский, Тевризский, Седельниковский, Большеуковский.

Концепцию проекта разработал московский институт. Инвестиционная емкость оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Стройку начнут уже в этом году. Параллельно будут закупать технику.

Один из плюсов проекта в том, что зарегистрирован комбинат будет на территории муниципального образования, а значит, у региона появится новый крупный налогоплательщик.

Ставку инвестор решил сделать на переработку березы и осины.

- В омских лесах деревьев этих пород достаточное количество. Качество древесины соответствует стандартам, - сообщил генеральный директор "ЭкспортЛеса" Михаил Захаров. - Речь идет о рациональном и комплексном использовании лесных ресурсов с лесопилением, сушкой и изготовлением мебельного щита.

Специалисты намерены пустить в дело и отходы дерево-обработки - это почти половина заготовленного сырья. Один из вариантов их использования - в виде топлива.

Фото: Наталья Граф/ РГ
Как в Омской области защитили реликтовый бор

В правительстве региона корреспонденту "РГ" пояснили, что уголь для котельных, расположенных в отдаленных районах Омской области, - малоэффективный вид топлива. Поэтому с появлением нового деревообрабатывающего предприятия власти готовы поддержать проекты сопутствующего производства, например, деревянных прессованных гранул - пеллетов.

Между тем

Екатерининский бор под Тарой стал природным заказником. Этот статус защитит реликтовый лес от частых незаконных вырубок. Площадь урочища составит 1 177 гектаров. В особо охраняемую зону - государственный природный заказник "Урочище Екатерининское" - вошло восемнадцать кварталов хвойного леса. Отныне здесь запрещена распашка земель, промысловая, любительская и спортивная охота, а также все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных). Плюс здесь нельзя применять ядохимикаты, минеральные удобрения, химические средства защиты растений, стимуляторы роста. Новую достопримечательность, где находятся стратегические запасы сибирской древесины, планируют включить в перечень туристических мест Омской области. Напомним, что власти региона занялись проблемой криминальной вырубки лесов в Тарском районе по поручению президента России. Экспертиза показала, что ущерб от деятельности "черных лесорубов" составил несколько десятков миллионов рублей. Проверки продолжаются до сих пор, и по их завершении будут приняты процессуальные решения, сообщили в прокуратуре.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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