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23.08.2018 08:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главный налоговик КЧР стал фигурантом уголовного дела

Текст: Лариса Ионова (Черкесск)

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии и заместителя начальника отдела обеспечения процедур банкротства службы. Оба подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба бюджету на 2,2 миллиарда рублей по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России, сообщает Генпрокуратура РФ.

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По данным надзорного ведомства, чиновники не оспаривали в судах сделки по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловали судебные решения о завершении конкурсных производств, хотя эти действия входили в их прямые обязанности. В результате преступного бездействия налоговых органов с предприятий-банкротов без всяких проблем была списана задолженность по налоговым платежам.

Бюджету причинен значительный материальный ущерб, превысивший два миллиарда рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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