Главный налоговик КЧР стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии и заместителя начальника отдела обеспечения процедур банкротства службы. Оба подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба бюджету на 2,2 миллиарда рублей по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России, сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным надзорного ведомства, чиновники не оспаривали в судах сделки по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловали судебные решения о завершении конкурсных производств, хотя эти действия входили в их прямые обязанности. В результате преступного бездействия налоговых органов с предприятий-банкротов без всяких проблем была списана задолженность по налоговым платежам.

Бюджету причинен значительный материальный ущерб, превысивший два миллиарда рублей.