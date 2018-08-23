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23.08.2018 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Осетии пропали альпинисты из Краснодарского края

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии спасатели разыскивают группу альпинистов из Краснодарского края, которая пропала во время восхождения на гору Галдор (ее высота составляет 4238 метров над уровнем моря). Для поисков привлечена авиация МЧС России.

Турист погиб на Эльбрусе от удара молнии

- По нашим данным, три участника сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, - сообщили в управлении МЧС России по Северной Осетии. - В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали. Изначально поисковые работы организовал руководитель сборов, но результатов они не дали. После этого к поискам подключились спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Общее число специалистов, задействованных в поисках пропавших альпинистов, составляет 22 человека. Также привлечено пять машин спецтехники. В том числе на помощь североосетинским спасателям прибыла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в составе которой специалисты СКРПСО, а также спасатели из Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

Кроме того, поисковые работы ведутся с северной стороны горы Галдор. В них задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. К работе привлечена авиация.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия ЮФО Краснодарский край
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