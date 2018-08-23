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23.08.2018 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградку задержали за попытку зарубить фельдшера топором

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде росгвардейцы и полицейские задержали пожилую женщину, которая пыталась зарубить топором фельдшера скорой медицинской помощи. Инцидент произошел в одном из домов на улице Пионерской, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области.

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Пенсионерка почувствовала недомогание и вызвала бригаду "скорой". Когда фельдшер зашла в квартиру, пожилая женщина заперла входную дверь и накинулась на гостью с топором.

Медицинский работник сбежала от пациентки и заперлась в одной из комнат квартиры. Оттуда фельдшер позвонила в полицию. На место происшествия выехали представители Росгвардии и УМВД. Им удалось убедить пенсионерку открыть дверь и вызволить медработника.

Пожилую женщину передали полицейским. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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