Заказчика теракта в петербургском метро попросили арестовать заочно

Следствие попросило суд заочно арестовать предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро 3 апреля прошлого года, лидера запрещенной в России группировки "Таухид валь-Джихад" Сирожиддина Мухтарова и его родственника, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, воздержавшись от более подробных комментариев.

Как стало известно в начале июля во время заседания Мосгорсуда, именно "Таухид валь-Джихад" подозревается в причастности к подрыву бомбы на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", унесшему 16 жизней, включая террориста-смертника. Еще 112 человек были признаны пострадавшими. Самому Мухтарову вменяют первую часть статьи 2015.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности", предусматривающей до 15 лет заключения.

Личность погибшего террориста установлена - это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство. В ходе расследования дела в Петербурге и Москве были задержаны 11 подозреваемых в причастности к теракту им также предъявлено обвинение в участии в террористической организации.