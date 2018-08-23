Новости

В Москву вернулись бабочки-адмиралы 09:59
Прокуратура нашла зачинщика конфликта в пермской колонии 09:57
Тайфуны принесут на побережье Приморья волны четырехметровой высоты 09:56
В московском метро вновь появятся проездные жетоны‍ 09:54
Сбербанк откажется от карт с овердрафтом 09:44
Ночь на 23 августа стала самой холодной в Москве с середины июня 09:40
Кустурица рассказал о желании снять фильм про Крым 09:35
Наследники Эдуарда Успенского получат право на выплаты от "Союзмультфильма" 09:35
В Самаре начальник исправительной колонии задержан за взятку 09:34
Китай инициирует разбирательство в ВТО из-за пошлин США 09:30
В Волгоградской области осудили пятерых сотрудников наркоконтроля 09:21
В Японии водитель взорвавшегося грузовика не вышел на связь 09:16
В Сургуте вынужденно приземлился самолет рейса "Норильск - Новосибирск" 09:13
Росимущество снизило цену на Lexus экс-губернатора Сахалина 09:10
Представители Беларуси заключили два контракта на форуме "Армия-2018" 09:07
Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации по кори в Европе 09:05
Главный налоговик КЧР стал фигурантом уголовного дела 08:56
Минобороны заключило контракты на общую сумму более 130 млрд рублей 08:50
Модель легкого многоцелевого авианосца представили на форуме "Армия-2018" 08:43
Hyundai кардинально изменила Elantra 08:20
Следствие не нашло признаков криминала в смерти девочки из Приамурья 08:05
Чешский парламент назвал ввод войск в 1968 году актом вторжения 08:00
Пользователи сообщили о сбое в работе App Store‍ 07:42
США решили ужесточить санкции против Ирана 07:40
Виталий Мутко поручил Минстрою рассмотреть проблему дольщиков Urban Group 07:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
23.08.2018 09:00
Проект: В регионах

Сохранить величие

Все, что создается на архипелаге, будут оценивать эксперты ЮНЕСКО
Текст: Татьяна Сухановская
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7649 (186)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел на Соловках рабочую встречу по развитию архипелага. В ней участвовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, представители правительства РФ.
Фото: Павел Кононов/РГ Патриарх Кирилл: Строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий не должны привести к утрате архитектурного облика Соловков. Фото: Павел Кононов/РГ
Патриарх Кирилл: Строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий не должны привести к утрате архитектурного облика Соловков. Фото: Павел Кононов/РГ

На встрече говорилось о придании Соловкам статуса религиозно-исторического места: для этого Министерством культуры России проведен конкурс и заключен договор на разработку проектной документации. Стоит отметить, что впервые участником всех процессов на островах станет созданный по указу президента Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

На встрече речь шла и о двух новых программных документах: комплексной концепции развития архипелага, которая должна быть завершена к июлю 2019 года, а также плане управления Соловками как объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого в правительстве РФ созданы рабочие группы. После принятия документов все, что создается на архипелаге, будет предварительно оцениваться комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в связи с чем придется вносить изменения в уже утвержденные проекты.

- Стратегическому видению развития архипелага должен соответствовать генеральный план Соловков, - подчеркнул патриарх.

Он отметил также необходимость "взаимоувязки документов" - нужно сделать так, чтобы они не противоречили друг другу. В конечном итоге, по словам предстоятеля РПЦ, строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий не должны привести к утрате архитектурного облика Соловков. Поэтому все стройки "завтрашнего дня" - участковой больницы, комбината по переработке бытовых отходов, сетей водоснабжения и канализации, - будут теперь корректироваться с учетом концепции и плана управления Соловками:

- Эти стратегические документы позволят открыть дорогу всем остальным проектам - социальным, экологическим, туристическим и другим. Срок, который по-ставлен, - 1 июля следующего года - позволяет нам более уверенно говорить о постановке тактических и стратегических задач, - отметил Игорь Орлов в разговоре с корреспондентом "РГ".

На совещании отмечалось, что преобразования на Соловках идут медленнее, чем хотелось бы. Вместе с тем согласование всех строек с экспертами ЮНЕСКО - необходимый этап, на котором настаивают как в правительстве России, так и в РПЦ. Однако развитие архипелага не может остановиться до "принятия концепции". Так, в 2018 году власти региона привлекли внебюджетные инвестиции на ремонт школы, детского сада, яслей: здесь полностью заменили систему отопления, ограждение, покрытие пола, провели ремонты внутри зданий. Ребятня до темноты занимается на недавно установленной спортплощадке, а учителя признаются, что такого масштабного обновления не помнят со дня основания школы.

По словам губернатора, благодаря развитию предпринимательской деятельности доходы бюджета Соловков за последние пять лет выросли в несколько раз - сред-ства направляются в основном на благоустройство островов. Так, в этом году в поселке появилось новое уличное освещение, а для участковой больницы закуплено оборудование.

Подходят к завершению и проектные работы по строительству на Соловках новой взлетно-посадочной полосы, а также здания аэровокзала.

Тем временем

Есть на Соловках еще один ресурс, который пока остается "за кадром". Так, даже в самые трудные для Соловков годы на архипелаг приезжали студенческие отряды: помогали восстанавливать монастырь, ботанический сад, скиты. А в 2018-м на архипелаге вновь открылась летняя школа Северного (Арктического) федерального университета: Игорь Орлов и Александр Беглов встретились с участниками проекта. Оказалось, что пока идет работа над "взрослой" концепцией, студенты-инженеры и студенты-строители оценивают воздействие соловецких строек на природу Всемирного наследия ЮНЕСКО, исследуют дорожную сеть на Реболду, проектируют социальную инфраструктуру. Губернатор предложил использовать исследования студентов при создании соловецких программных документов. Но главное для ребят, по словам Александра Беглова, - осознать, что здесь, на Соловках, они соприкасаются с многовековой историей и великим наследием России, которое нам сегодня очень важно не потерять.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
В Сургуте вынужденно приземлился самолет рейса "Норильск - Новосибирск"
Пушков ответил на слова Климкина о "войне" между Россией и Украиной
В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости
Россия резко увеличила закупки золота