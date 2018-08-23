Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел на Соловках рабочую встречу по развитию архипелага. В ней участвовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, представители правительства РФ.

На встрече говорилось о придании Соловкам статуса религиозно-исторического места: для этого Министерством культуры России проведен конкурс и заключен договор на разработку проектной документации. Стоит отметить, что впервые участником всех процессов на островах станет созданный по указу президента Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

На встрече речь шла и о двух новых программных документах: комплексной концепции развития архипелага, которая должна быть завершена к июлю 2019 года, а также плане управления Соловками как объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого в правительстве РФ созданы рабочие группы. После принятия документов все, что создается на архипелаге, будет предварительно оцениваться комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в связи с чем придется вносить изменения в уже утвержденные проекты.

- Стратегическому видению развития архипелага должен соответствовать генеральный план Соловков, - подчеркнул патриарх.

Он отметил также необходимость "взаимоувязки документов" - нужно сделать так, чтобы они не противоречили друг другу. В конечном итоге, по словам предстоятеля РПЦ, строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий не должны привести к утрате архитектурного облика Соловков. Поэтому все стройки "завтрашнего дня" - участковой больницы, комбината по переработке бытовых отходов, сетей водоснабжения и канализации, - будут теперь корректироваться с учетом концепции и плана управления Соловками:

- Эти стратегические документы позволят открыть дорогу всем остальным проектам - социальным, экологическим, туристическим и другим. Срок, который по-ставлен, - 1 июля следующего года - позволяет нам более уверенно говорить о постановке тактических и стратегических задач, - отметил Игорь Орлов в разговоре с корреспондентом "РГ".

На совещании отмечалось, что преобразования на Соловках идут медленнее, чем хотелось бы. Вместе с тем согласование всех строек с экспертами ЮНЕСКО - необходимый этап, на котором настаивают как в правительстве России, так и в РПЦ. Однако развитие архипелага не может остановиться до "принятия концепции". Так, в 2018 году власти региона привлекли внебюджетные инвестиции на ремонт школы, детского сада, яслей: здесь полностью заменили систему отопления, ограждение, покрытие пола, провели ремонты внутри зданий. Ребятня до темноты занимается на недавно установленной спортплощадке, а учителя признаются, что такого масштабного обновления не помнят со дня основания школы.

По словам губернатора, благодаря развитию предпринимательской деятельности доходы бюджета Соловков за последние пять лет выросли в несколько раз - сред-ства направляются в основном на благоустройство островов. Так, в этом году в поселке появилось новое уличное освещение, а для участковой больницы закуплено оборудование.

Подходят к завершению и проектные работы по строительству на Соловках новой взлетно-посадочной полосы, а также здания аэровокзала.

Тем временем

Есть на Соловках еще один ресурс, который пока остается "за кадром". Так, даже в самые трудные для Соловков годы на архипелаг приезжали студенческие отряды: помогали восстанавливать монастырь, ботанический сад, скиты. А в 2018-м на архипелаге вновь открылась летняя школа Северного (Арктического) федерального университета: Игорь Орлов и Александр Беглов встретились с участниками проекта. Оказалось, что пока идет работа над "взрослой" концепцией, студенты-инженеры и студенты-строители оценивают воздействие соловецких строек на природу Всемирного наследия ЮНЕСКО, исследуют дорожную сеть на Реболду, проектируют социальную инфраструктуру. Губернатор предложил использовать исследования студентов при создании соловецких программных документов. Но главное для ребят, по словам Александра Беглова, - осознать, что здесь, на Соловках, они соприкасаются с многовековой историей и великим наследием России, которое нам сегодня очень важно не потерять.