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23.08.2018 20:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти сгорела усадьба предка Пушкина

В Ленинградской области сгорела заброшенная усадьба, принадлежавшая предку Александра Пушкина Абраму Ганнибалу.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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В региональном МЧС сообщили ТАСС, что пожар произошел в нежилом помещении площадью 250 кв. метров. Огонь потушили в течение часа.

ЧП произошло в усадьбе Руново, подтвердили в местной администрации. Последние годы территория и здание были заброшены.

Справка "РГ"

Разрушенная усадьба "Руново" находится рядом с поселком Кобрино в Гатчинском районе. В 1762 году ее приобрел Абрам Петрович Ганнибал, прадед знаменитого писателя.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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