В Ленобласти сгорела усадьба предка Пушкина

В Ленинградской области сгорела заброшенная усадьба, принадлежавшая предку Александра Пушкина Абраму Ганнибалу.

В региональном МЧС сообщили ТАСС, что пожар произошел в нежилом помещении площадью 250 кв. метров. Огонь потушили в течение часа.

ЧП произошло в усадьбе Руново, подтвердили в местной администрации. Последние годы территория и здание были заброшены.

Справка "РГ"



Разрушенная усадьба "Руново" находится рядом с поселком Кобрино в Гатчинском районе. В 1762 году ее приобрел Абрам Петрович Ганнибал, прадед знаменитого писателя.