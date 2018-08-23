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23.08.2018 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти собака спасла девочку от нападавшего

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

Следственный отдел по городу Волхов Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия" о нападении на 11-летнюю девочку, выгуливавшую собаку. Именно пес и спас школьницу, отбив ее у злоумышленника.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба регионального СК, инцидент произошел днем 22 августа. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина напал на девочку в лесополосе у дома 5 по улице Космонавтов в городе Сясьстрой. Схватив школьницу за ногу, он повалил ее на землю, протащил на задворки хозяйственных построек, ударил битой по ноге и принялся обшаривать карманы. Не найдя ничего ценного, он сбежал.

По словам девочки, ее спасла собака - четвероногий питомец прогрыз намордник и бросился на злоумышленника, вынудив того отступить. Нападавшего она описала как худого бородатого мужчину в черной одежде с татуировкой на щеке.

- Действия нападавшего следствие квалифицирует как "разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия". Никакого насилия сексуального характера в отношении девочки не совершалось, - отметили в Следственном управлении. - В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности, местонахождения и задержания лица, совершившего данное преступление.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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