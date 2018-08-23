В Вологодской области снимут восьмисерийный телефильм по роману Захара Прилепина "Обитель". Речь идет о Соловецком лагере особого назначения. На время съемок им временно станет Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Роман Прилепина "Обитель" вышел в 2014 году. Главные герои произведения - офицеры, музыканты, священники, художники, попавшие на Соловки в двадцатых годах прошлого столетия. Об их жизни, порядках, условиях и будет показано в новом сериале.

Представители съемочной группы уже приезжали в Вологодскую область, чтобы оценить место будущих съемок. Они осмотрели территорию монастыря, постройки, которые можно использовать, и прикинули, какие декорации необходимо будет возвести в Новом городе, Успенском монастыре, у Поваренных келий, церкви Преображения, а также у самих монастырских стен. И, кстати, здесь уже появились соответствующие "говорящие" таблички - названия некоторых лагерных объектов, в том числе и магазина. Съемочная группа планирует использовать и внутренние музейные помещения.

"Обитель" будут снимать по заказу телеканала "Россия 1". Финансово его поддержит Министерство культуры РФ. Продюсер - Валерий Тодоровский, режиссер - Александр Велединский. Он уже поставил несколько известных картин, таких как "Географ глобус пропил" и "Живой". Предполагается и звездный актерский состав будущего сериала. Называются фамилии Андрея Чадова, Константина Хабенского, Виктора Ракова и Сергея Безрукова. Для участия в массовых сценах уже приглашают местных жителей. Возраст - от 18 до 65 лет. И, надо отметить, желающих предостаточно.