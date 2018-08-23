Этим летом в Архангельской области утонули 50 человек. В жару северяне тянулись к воде, и сообщения о трагедиях появлялись в сводках происшествий каждые два-три дня. Среди погибших - двенадцать детей. В большинстве случаев к несчастью привело нарушение каких-либо правил.

Спасатели отмечают: даже если человек отлично плавает, вода все-таки - не его стихия. Но многие забывают об этом и ведут себя на реке или озере, мягко говоря, неосмотрительно. Так, 31 июля на Северной Двине у железнодорожного моста Архангельска женщина прыгнула из катера в воду, чтобы искупаться, и стала тонуть. Ее друг бросился на помощь. Оба погибли. Спасательных жилетов не было ни на них, ни на остававшихся в катере двоих товарищах - это первое нарушение. Второе - купание возле гидротехнического сооружения, рядом с судовым ходом. Третье - погибшая была в состоянии опьянения.

- Напрашивается вывод о том, что мы, конечно, поморы, но на воде себя вести не умеем. Чуть потеплело - и последствия катастрофические. В этом году уже погибло на 20 человек больше, чем в прошлом, - констатировал губернатор области Игорь Орлов.

Как предотвратить многочисленные трагедии на воде? Чем в этом может помочь законодатель? Ответы искали на совместном заседании комитетов Архангельского областного собрания по природопользованию и ЛПК, а также по молодежной политике и спорту. Депутаты собрали за одним столом всех "профильных" специалистов - представителей МЧС, государственной инспекции по маломерным судам, Роспотребнадзора, полиции и прокуратуры.

- Власть должна создать условия для безопасного отдыха северян на водных объектах, - отметил председатель комитета по природопользованию и ЛПК Александр Дятлов. - Необходимы предложения, которые позволят избежать гибели людей. Если у нас мало оборудованных пляжей, но в жару люди все равно идут туда купаться, - значит, надо приводить эти территории в соответствие с требованиями безопасности.

Сотрудники полиции и ГИМС регулярно проводят рейды по местам "народного" купания, ведут профилактические беседы и раздают листовки. Но все это не слишком эффективно действует на горячие от солнца и алкоголя головы. По мнению правоохранителей, им не хватает полномочий для привлечения нарушителей к ответственности, которую к тому же необходимо ужесточить.

Например, сегодня сотрудники ГИМС не могут воздействовать на нерадивых судоводителей так же, как это делают их коллеги из ГИБДД в отношении автомобилистов. "Водные" инспекторы не вправе отбуксировать катер нарушителей к берегу, а штрафы за управление судном в состоянии опьянения настолько мизерные, что никого не пугают. В большинстве же случаев дело ограничивается лишь предупреждением.

Внести изменения в федеральное и региональное законодательство, ужесточив наказание за административные правонарушения на воде, - такое предложение прозвучало в Архоблсобрании. Пьяных судоводителей надо приравнять к аналогичным нарушителям-автомобилистам. Ведь опьянение - одна из главных причин гибели людей на воде.

А муниципалитеты все-таки должны позаботиться о создании специально оборудованных мест отдыха у воды. На пляжах должны дежурить люди с навыками спасения утопающих и оказания первой медицинской помощи.

- Местные власти фактически снимают с себя ответственность, "прячут голову в песок", когда просто ставят запрещающие знаки в привычных местах отдыха у воды, - считает председатель областного собрания и президент федерации плавания региона Виктор Новожилов. - Недопустимо, когда в таком большом регионе, как Архангельская область, практически нет официальных пляжей.

В Архангельске работает программа "Умею плавать", благодаря которой сотни учеников младших классов за 24 часа занятий научились уверенно держаться на воде. Распространить эту программу на все города региона, в которых есть плавательные бассейны, - еще одно предложение областных депутатов. А чтобы охват был шире, надо заняться ремонтом бассейнов при школах и детских садах, отметила председатель комитета по молодежной политике и спорту Екатерина Поздеева. Например, в Северодвинске насчитывается около десяти бассейнов, но все они не работают по техническим причинам.

Самые важные предложения станут законодательными инициативами.

Прямая речь

Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного собрания депутатов:

- На первом месте должна быть культура безопасности. Начиная с детского сада детям необходимо объяснять правила безопасного поведения у воды. Практические занятия в рамках программы "Умею плавать" нужно дополнить теоретической частью - проводить встречи со спасателями, инспекторами ГИМС. Обеспечить повсеместное присутствие спасателей невозможно, но можно каждого ребенка обучить безопасному поведению на воде и приемам спасения утопающих.