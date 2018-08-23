"Зенит" добился волевой победы над "Мольде"

Питерский "Зенит" выиграл в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" одолели дома норвежский "Мольде" - 3:1.

Перед сегодняшней встречей питерцы остались без двух ключевых футболистов: дисквалифицированного Леандро Паредеса и получившего серьезную травму Кристиана Нобоа. Без них игра хозяев в середине поля оставляла желать лучшего. Особенно в первом тайме.

Начало матча, безусловно, осталось за гостями. "Мольде" на удивление здорово держал мяч и почти не допускал ошибок в обороне. А в концовке первой половины команда Уле-Гуннара Сульшера вышла вперед: на 42-й минуте отличился Эйрик Хестад.

"Зенит" пребывал в "спячке" до середины второго тайма. Многое поменялось после выхода на замену сначала Александра Ерохина, а затем и Антона Заболотного. Но все же первый мяч "сине-бело-голубых" провел Артем Дзюба. На 71-й минуте Себастьян Дриусси навесил в штрафную, где Дзюба выпрыгнул выше всех и точно пробил головой.

Вышли вперед зенитовцы за десять минут до конца встречи. Все тот же Дзюба здорово разобрался в чужой штрафной с одним из защитников "Мольде", но попал в штангу. Однако на добивании первым оказался Заболотный - 2:1. Ну а окончательный счет установил Миха Мевля.

Остается добавить, что ответный матч в Норвегии состоится 30 августа.