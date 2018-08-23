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23.08.2018 09:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кустурица рассказал о желании снять фильм про Крым

Текст: Александр Борисов

Концерт группы The No Smoking Orchestra всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы состоялся в среду в Ялте. Он вызвал неподдельный интерес публики. В зале собралось около 3 тысяч человек, пришедших послушать композиции из нового альбома Corps Diplomatique и песни из знаменитых фильмов автора.

"Мы играем 20 лет. Не знаю, как долго будем играть, но каждый раз, когда мы играем, это как цирк приезжает в город", - подчеркнул Кустурица, добавив, что "современная музыка людей делает депрессивными, наша музыка делает людей счастливыми".
Режиссер в преддверии концерта сделал и несколько откровенных заявлений, заставивших в очередной раз содрогнуться украинское руководство.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эмир Кустурица предрек смерть полнометражному кино

"Мне очень приятно, что Крым российский. Это территория всегда была российской", - сообщил он. При этом Кустурица обозначил особою заслугу в этом Владимира Путина, назвав его хорошим президентом.

"Что они могут сделать, если крымчане высказались за совместное будущее с Россией. Это желание крымчан", - добавил он.

Эмир Кустурица не исключил того, что в перспективе может сделать фильм о Крыме.

"Мне сказали, что здесь можно снять фильм. Почему бы и нет", - подчеркнул режиссер.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Персона: Эмир Кустурица
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