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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Добро на клюшках

Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
В сочинском ледовом дворце "Шайба" состоялся благотворительный хоккейный матч. В рамках акции "От чистого сердца" на площадку вышли десятки звезд, которым удалось собрать 20 млн рублей для Тульской областной больницы.
Участники благотворительного матча порадовали и себя, и зрителей. Фото: РИА Новости Участники благотворительного матча порадовали и себя, и зрителей. Фото: РИА Новости
Участники благотворительного матча порадовали и себя, и зрителей. Фото: РИА Новости

В сочинском ледовом дворце "Шайба" состоялся благотворительный хоккейный матч. В рамках акции "От чистого сердца" на площадку вышли десятки звезд, которым удалось собрать 20 млн рублей для Тульской областной больницы.

Такие матчи уже давно стали хорошей традицией - их проводят в разных городах страны. Ранее благотворительные игры принимали Москва, Казань, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Тверь, Чехов и Воскресенск.

- Первая акция была в 2010 году. Сегодня, думаю, получилась самая скоростная игра, потому что практически все ребята - олимпийские чемпионы, энхаэловцы. Думаю, что болельщикам понравилось, - рассказал после матча журналистам нападающий Илья Ковальчук.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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По именам составы действительно подобрались мощнейшие. За "красных" играли Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Радулов, Евгений Кузнецов, Теему Селянне. В составе "синих" на лед выходили Александр Барков, Алексей Жамнов, Яри Курри, Алексей Морозов, Иван Телегин. Такое обилие звезд неизбежно вызывало ностальгические ассоциации - зимой 2014-го многие из нынешних участников благотворительного матча здесь же в Сочи бились за звание олимпийских чемпионов. Теперь играли в радость - для себя и для зрителей.

Победу одержали "красные" - 10:8. Но главное в таких матчах, разумеется, не счет на табло. Перед стартовым вбрасыванием заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной вручили сертификат на сумму 20 млн рублей для отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы. Эти деньги планируют потратить на закупку дорогостоящих лекарств и улучшение материально-технической базы.

Тем временем клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону. В разных городах сейчас проходит сразу четыре товарищеских турнира. Вчера в столице уже после подписания этого номера в печать завершились стартовые поединки Кубка мэра Москвы. Несколькими часами ранее в Санкт-Петербурге прошел первый матч турнира имени Николая Пучкова. В нем череповецкая "Северсталь" достаточно уверенно обыграла ХК "Сочи" - 4:2. Встречи в рамках мемориала имени Ивана Ромазана и Кубка Латвийской железной дороги, которые проходят в Магнитогорске и Риге соответственно, состоялись уже после подписания номера.

Кстати

Магнитогорский "Металлург" объявил о подписании контракта с нападающим Романом Любимовым. Договор рассчитан на два года. В новом клубе форвард будет играть под 73-м номером.

Напомним, что на прошлой неделе Любимов расторг контракт с ЦСКА. Роман является воспитанником армейского клуба, но действующее еще два года соглашение было разорвано по обоюдному согласию. Ранее москвичи поместили 26-летнего нападающего в список отказов, но ни один из клубов КХЛ забирать его не стал.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Любимов на взрослом уровне никогда не славился высокой результативностью, но умеет проявлять себя в самых важных матчах. Так, Роман дважды подряд "выстрелил" за ЦСКА в плей-офф. А в 2016 году пробился в сборную России на домашний чемпионат мира, хотя изначально его не было в основном списке. Любимов отлично проявил себя на том турнире, набрав восемь очков и завоевав с командой бронзовую медаль. После чего получил приглашение из НХЛ. Год Роман отыграл в "Филадельфии", провел за нее 47 матчей, но закрепиться в составе не смог. Вернувшись в ЦСКА в прошлом сезоне, форвард провел 40 матчей "регулярки", забросил пять шайб и сделал шесть передач. В плей-офф на этот раз Любимов не набрал ни одного очка.

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