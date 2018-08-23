Украинское правительство по-прежнему рассматривает вариант "транспортной блокады", прекратив железнодорожное сообщение Украины и России. Кроме того, примеру железнодорожников призывают последовать и владельцев автобусных предприятий.

Ближайшая к Украине Ростовская область, принявшая, разместившая, обогревшая и накормившая в 2014-2015 годах сотни тысяч беженцев, до сих пор продолжает принимать бывших соотечественников. Жители "незалэжной" по численности потеснили уроженцев Таджикистана и Узбекистана в очередях в миграционную службу, за выдачей разрешений на жительство или трудовые льготы.

По данным управления миграции регионального МВД, сейчас в области официально оформили трудовой патент более полутора тысяч граждан Украины. Но подавляющее большинство из этих граждан работают нелегально, не брезгуя никакой работой, устраиваясь массово по строительным, дорожным специальностям, в сферу обслуживания.

Так что реальное количество приехавших украинцев больше в разы. С начала массового прибытия граждан Украины на Дон, по информации службы занятости Ростовской области, здесь нашли работу почти 15 тысяч человек. У каждого из них, естественно, остались родные, знакомые, друзья на Украине.

"РГ" писала о том, как в Каменский район Ростовской области переехал даже целый завод. Как буквально на руках перевозили оборудование и только что закупленные дорогие высокоточные немецкие станки Луганского электромашиностроительного завода. Ныне Каменский завод транспортного машиностроения (КЗТМ) здравствует, его продукция расходится по всей стране и даже в саму Украину, поскольку детали, которые он выпускает, востребованы, по иронии судьбы, как раз таки для подвижного состава железнодорожного транспорта. Вместе с предприятием из Луганска бежали 30 человек: токари, слесари, сборщики, фрезеровщики, инженер-конструктор, а также сам начальник, замначальника цеха и директор завода Владимир Чучин, на которого украинские власти завели два уголовных дела. Он рассказал, что за это время предприятие, конечно, приняло на работу многих местных жителей, но костяк по-прежнему составляют украинцы. У некоторых работников семьи так и остались в Днепропетровске и Харькове. Туда ребята отправляют зарплату и каждый месяц навещают родных. Как добираются - никто вам это не расскажет, говорит директор, где маршруткой, а где и пешком.

"Украинская власть не беспокоится о социальных последствиях своих действий, ведь, по сути, она выступает против своего народа и ей совершенно безразлично, как приходится выживать людям и как им важны их родственные связи", - считает он.

В приграничном городе Гуково и сейчас, по последним данным, живут и работают полторы сотни человек с украинскими паспортами, рассказал "РГ" бывший завотделом администрации Владимир Ливер - в свое время он дневал и ночевал на работе, принимая беженцев. "Если Украина запрет границы, многие из тех, кто может заработать в России на кусок хлеба, не смогут приехать сюда и окажутся просто на дне пропасти", - считает он.

Анатолий Нестеренко, глава другой приграничной территории - поселка Чертково, который граница вовсе перерезала пополам, сообщил, что работающих украинцев в поселке, где и так мало вакансий, практически нет, а для самих чертковцев отсутствие транспортного сообщения ничего не изменит. "Нам все равно, будут ли ездить украинские поезда, поскольку здесь у нас проходит российская железная дорога, - ­говорит житель поселка Александр Зелик. - И даже ту в прошлом году "отодвинули" от украинской границы во избежание различных провокаций". (Напомним, в 2017 году в кратчайшие сроки был построен обводной участок пути Журавка - Милле­рово. - "РГ"). Александр Зелик по паспорту украинец и прописка у него в поселке Меловом, как раз по ту сторону железной дороги, которая делит Чертково. На мосту между двумя государствами ничего не меняется: украинская сторона не пропускает к себе россиян без загранпаспорта и массы формальностей, в то время как Россия не препятствует проходу украинцев. Так что на жительство Зелик перебрался в Чертково, поскольку здесь у него жена: "Променял таким образом дом в 90 квадратных метров на 18". " Трудно прежде всего жителям Украины, которые захотят приехать в гости к своим родным, сходить на кладбище, - говорит Александр. - Придется делать большой крюк через Белоруссию, Москву, пересаживаться с поезда на автобусы. А ведь таких людей - тысячи".

Новость о том, что Украина вводит санкции на въезд на свою территорию, шокировала и украинцев, и россиян

Другой наш собеседник, Сергей, 37 лет, родом он из Рубежного - города в Луганской области, который по-прежнему все еще является территорией Украины и официально подчиняется украинским законам. "Работать там невозможно - негде. Жить не на что. Раньше, в советские годы, это был моногород с одним-единственным заводом-кормильцем. Получается, один химзавод кормил около 100 тысяч человек, включая членов семей, - говорит Сергей. - Когда производство закрылось, огромное количество его сотрудников лишилось средств. Люди устремились на заработки в Россию. В Ростовской области и в других регионах можно заработать больше в разы. Вот так я уже несколько лет и езжу - шабашу на стройках, подрабатываю подсобником, не чураюсь любой работы - кормить надо жену с сыном, помогать маме. Ехать в Ростов через ЛНР нельзя - украинцы туда не пускают. Домой возвращаться также не получается, хоть это и очень близко. Всех, кто устремляется в Украину из ЛНР, украинские власти считают предателями и террористами. Приходится делать крюк через Харьков". Сейчас Сергей получил вид на жительство в России. Теперь у него два документа - украинский паспорт и российский вид на жительство. "Но в украинском у меня есть метка о том, что я получил вид на жительство в России. И теперь я не могу ехать на родину - там паспорт с отметками, тем более сделанными в России, считается недействительным", - говорит он.

Новость о том, что Украина вводит санкции на въезд на свою территорию, шокировала и украинцев, и россиян. У многих, кто работает в России, как и у Сергея, семьи остались на Украине. И выживают они только потому, что мужья и дети им присылают деньги.

Немаловажны и экономические последствия запрета для Украины, и без того испытывающей серьезные затруднения. По данным "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги"), которые приводит ТАСС, маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год: один только поезд Киев - Москва принес 5,8 миллиона долларов, Одесса - Москва - 3,7 миллиона. Между Украиной и Россией в настоящий момент курсирует 13 пар поездов. По данным Госстата Украины, число украинцев, которые выезжают в Россию, за последний год увеличилось. В 2016 году в РФ побывали 3,8 миллиона украинцев, а в 2017 году - 4,3 миллиона. Этим миллионам придется расхлебывать амбиции украинских политиков.

Тем временем

Власти Украины пытаются сделать все, чтобы украинские граждане не посещали Россию, в том числе Крым. Они боятся, что все больше граждан Украины, приезжая туда, своими глазами видят, что здесь происходит, а это отличается от официальной версии украинских властей. Так, украинский пункт пропуска "Каланчак" приостановил пропуск автомобилей и граждан, здесь скопились десятки машин. В то время как все российские пункты пропуска работают в штатном режиме.