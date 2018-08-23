Почему сельские медпункты Крыма находятся в плачевном состоянии

Почти 90 процентов фельдшерско-акушерских пунктов в Крыму работают без центрального отопления, 30 - без центрального водоснабжения, 60 не оснащены необходимым медоборудованием. И даже наличие нового ФАПа - не гарантия своевременного оказания помощи: в некоторых нет фельдшера, и прием ведется время от времени. В ситуация разбирался корреспондент "РГ".

Одна за всех

Село Песчаное Бахчисарайского района - один из самых доступных курортов Крыма. Море тут мелкое, пляж не каменистый, до крымской столицы рукой подать. Поэтому летом к почти тысяче человек местного населения и пятистам военнослужащим с семьями присоединяются многочисленные курортники. В случае проблем со здоровьем все они первым делом идут в небольшой местный ФАП к Нине Шабадровой. Она тут одна за всех. И заведует, и лечит, и функции медсестры выполняет.

- Пока дочь была маленькой, мы по любому медицинскому вопросу обращались к Нине Семеновне, - рассказывает жительница Песчаного Лидия Шерова. - И сейчас селяне в любое время дня и ночи могут прийти за помощью или позвонить на мобильный. Это очень квалифицированный специалист и отзывчивый человек. Хорошо, когда в селе есть свой фельдшер. Жаль только, что ФАП в не очень хорошем состоянии.

Старенькое двухэтажное здание все в трещинах. Полы на первом этаже прогнили, сантехника в туалете разбита, водопроводные трубы поржавели. Из-за регулярных подтоплений во всем здании тенет сыростью. Этаж ранее занимала другая организация, и ремонтировать его за счет бюджетных средств местные власти не могли. Под ФАП выделили второй этаж. Туалета нет, сотрудники могут предложить детям только ведро. Взрослые, в том числе и старики, вынуждены идти за несколько кварталов на автостанцию. Вода по ржавым трубам течет тоненькой струйкой, отопления нет. Зимой у фельдшера, которая из-за отсутствия медсестры, сама делает уколы, от холода дубеют руки. По словам санитарки, полы при мытье покрываются корочкой льда. В связи с чем процедурный, физкабинет, детский, гинекологический и приемный кабинеты сезонно переезжают в один, который хоть чуть-чуть удается обогреть электрокаминами. В прошлом году потолок обрушился прямо на том месте, где идет прием пациентов. Повезло, что в кабинете никого не было.

- Очень бы хотелось новое здание с отоплением и современным оборудованием, - говорит заведующая ФАПом Нина Шабадрова. - Ведь многие местные жители - пожилые люди - и ехать в вилинскую больницу им сложно. Еще к нам приходят члены семей военных из недавно появившейся воинской части. А летом прибавляются курортники: один отравился, другой на солнце перегрелся, у третьего - отит. Медперсонала не хватает. Медсестру днем с огнем не сыскать. Приезжие не задерживаются: зарплате - 13,5 тысячи, а съемная квартира стоит 15.

Болеть? По графику!

Только в одном Бахчисарайском районе на проведение капремонтов во всех медучреждениях необходимо 271,5 миллиона рублей, на изготовление проектно-сметной документации - 22 миллиона. При этом 18 из 44 ФАПов и амбулаторий ремонт не спасет: здания построены более 40-50 лет назад, без фундаментов и соблюдения строительных норм и находятся в предаварийном состоянии.

Аналогичная картина характерна для всего Крыма. По данным минздрава, в Крыму работает 508 фельдшерско-акушерских пунктов. 452 из них - без центрального отопления, 151 - без центрального водоснабжения, 27 требуют капремонта, 2 - реконструкции, 7 - сноса. Оснащенность медоборудованием составляет 40 процентов. Не хватает элементарных вещей: электрокардиографов, автоматических дефибрилляторов, ручных дыхательных аппаратов, холодильников для хранения медикаментов и вакцин.

Десяток фактически простаивает - нет фельдшеров. Специалисты приезжают из соседних медучреждений по графику. Но удовлетворить потребность населения наездами нереально. Болезнь, сетуют селяне, по графику не приходит. Такая ситуация, в частности сложилась в селе Рогово Красногвардейского района. Два с половиной года назад там на радость жителям установили красивое модульное здание, потратили на него несколько миллионов рублей, предусмотрели ставки для медперсонала, торжественно открыли с участием чиновников. Но пункт принимает пациентов только несколько дней в неделю. В целом в ФАПах вакантны 36,2 процента ставок. Катастрофически не хватает медиков в Белогорском, Джанкойском, Черноморском, Раздольненском, Ленинском, Красногвардейском, Сакском районах, в окрестностях Алушты и Феодосии.

Общественный дозор

Недавно активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг качества первичной медицины в селах. Общественники объехали 28 ФАПов и амбулаторий. По их данным, в связи с вышеперечисленными проблемами в большинстве случаев при оказании помощи едва ли возможно соблюдение санитарных норм. Отсутствие отопления даже приводит к такому феномену, как сезонная работа медучреждения: зимой в некоторых фактически не ведется прием детей. В 43 процентах проверенных ФАПов и амбулаторий туалеты расположены на улице, а их состояние оценивается от неудовлетворительного до кошмарного, там даже нет дверей, возмущаются общественники.

- Итоги мониторинга и свои предложения мы передали региональным властям, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская. - До конца этого года мы ожидаем положительных изменений в каждом из проверенных поселений.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным минздрава РК, медицина в сельской местности не остается без внимания. Признавая наличие серьезных проблем, министерство отмечает, что такого количества средств, которые вложены в медицину за последние годы и планируется выделять в дальнейшем, Крым не видел давно. Предыдущие 20 лет вообще не строили амбулаторий и ФАПов. В прошлом году действовала республиканская адресная инвестпрограмма, в рамках которой на оснащение новых ФАПов было выделено около 60 миллионов рублей.

В 2018 году в рамках ведомственной программы модернизации учреждений здравоохранения завершается капремонт ФАПа в селе Морское (близ Судака) и планируется начать работы в амбулатории в Щелкино (Ленинский район). Около миллиона запланировано на закупку необходимого оборудования в действующие пункты. В частности, деньги выделяются на ФАПы Первомайского и Белогорского районов.

Узнав о проблеме ФАПа села Песчаное, в минздраве пообещали поручить руководству Бахчисарайской ЦРБ рассмотреть целесообразность проведения там капремонта или других видов работ и предоставить эти данные в министерство. Тем более, что в Крыму рассчитывают на очередные транши из центра на региональную медицину.

- В рамках выполнения новых майских указов президента в республике готовится проект развития первичной медико-санитарной помощи, - рассказал первый заместитель министра здравоохранения РК Валентин Савченко. - В частности, решается, сколько ФАПов необходимо построить вместо не подлежащих ремонту и сколько капитально отремонтировать. Предполагаю, это позволит решить многие вопросы предоставления медпомощи в селах.

Кстати

В 2018 году по программе "Земский фельдшер" запланирована единовременная компенсация по 500 тысяч рублей для 60 человек. Кроме того, 55 врачей могут рассчитывать на миллион "подъемных" по программе "Земский доктор".