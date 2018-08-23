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23.08.2018 21:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Забытый ФАП

Почему сельские медпункты Крыма находятся в плачевном состоянии
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7649 (186)
Почти 90 процентов фельдшерско-акушерских пунктов в Крыму работают без центрального отопления, 30 - без центрального водоснабжения, 60 не оснащены необходимым медоборудованием. И даже наличие нового ФАПа - не гарантия своевременного оказания помощи: в некоторых нет фельдшера, и прием ведется время от времени. В ситуация разбирался корреспондент "РГ".
В некоторых помещениях ФАПа Песчаного - полная разруха. Фото: Елена Гусакова/ РГ В некоторых помещениях ФАПа Песчаного - полная разруха. Фото: Елена Гусакова/ РГ
В некоторых помещениях ФАПа Песчаного - полная разруха. Фото: Елена Гусакова/ РГ

Одна за всех

Село Песчаное Бахчисарайского района - один из самых доступных курортов Крыма. Море тут мелкое, пляж не каменистый, до крымской столицы рукой подать. Поэтому летом к почти тысяче человек местного населения и пятистам военнослужащим с семьями присоединяются многочисленные курортники. В случае проблем со здоровьем все они первым делом идут в небольшой местный ФАП к Нине Шабадровой. Она тут одна за всех. И заведует, и лечит, и функции медсестры выполняет.

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- Пока дочь была маленькой, мы по любому медицинскому вопросу обращались к Нине Семеновне, - рассказывает жительница Песчаного Лидия Шерова. - И сейчас селяне в любое время дня и ночи могут прийти за помощью или позвонить на мобильный. Это очень квалифицированный специалист и отзывчивый человек. Хорошо, когда в селе есть свой фельдшер. Жаль только, что ФАП в не очень хорошем состоянии.

Старенькое двухэтажное здание все в трещинах. Полы на первом этаже прогнили, сантехника в туалете разбита, водопроводные трубы поржавели. Из-за регулярных подтоплений во всем здании тенет сыростью. Этаж ранее занимала другая организация, и ремонтировать его за счет бюджетных средств местные власти не могли. Под ФАП выделили второй этаж. Туалета нет, сотрудники могут предложить детям только ведро. Взрослые, в том числе и старики, вынуждены идти за несколько кварталов на автостанцию. Вода по ржавым трубам течет тоненькой струйкой, отопления нет. Зимой у фельдшера, которая из-за отсутствия медсестры, сама делает уколы, от холода дубеют руки. По словам санитарки, полы при мытье покрываются корочкой льда. В связи с чем процедурный, физкабинет, детский, гинекологический и приемный кабинеты сезонно переезжают в один, который хоть чуть-чуть удается обогреть электрокаминами. В прошлом году потолок обрушился прямо на том месте, где идет прием пациентов. Повезло, что в кабинете никого не было.

Фото: Пресс-служба "Крымской страховой медицинской компании"
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- Очень бы хотелось новое здание с отоплением и современным оборудованием, - говорит заведующая ФАПом Нина Шабадрова. - Ведь многие местные жители - пожилые люди - и ехать в вилинскую больницу им сложно. Еще к нам приходят члены семей военных из недавно появившейся воинской части. А летом прибавляются курортники: один отравился, другой на солнце перегрелся, у третьего - отит. Медперсонала не хватает. Медсестру днем с огнем не сыскать. Приезжие не задерживаются: зарплате - 13,5 тысячи, а съемная квартира стоит 15.

Болеть? По графику!

Только в одном Бахчисарайском районе на проведение капремонтов во всех медучреждениях необходимо 271,5 миллиона рублей, на изготовление проектно-сметной документации - 22 миллиона. При этом 18 из 44 ФАПов и амбулаторий ремонт не спасет: здания построены более 40-50 лет назад, без фундаментов и соблюдения строительных норм и находятся в предаварийном состоянии.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Аналогичная картина характерна для всего Крыма. По данным минздрава, в Крыму работает 508 фельдшерско-акушерских пунктов. 452 из них - без центрального отопления, 151 - без центрального водоснабжения, 27 требуют капремонта, 2 - реконструкции, 7 - сноса. Оснащенность медоборудованием составляет 40 процентов. Не хватает элементарных вещей: электрокардиографов, автоматических дефибрилляторов, ручных дыхательных аппаратов, холодильников для хранения медикаментов и вакцин.

Десяток фактически простаивает - нет фельдшеров. Специалисты приезжают из соседних медучреждений по графику. Но удовлетворить потребность населения наездами нереально. Болезнь, сетуют селяне, по графику не приходит. Такая ситуация, в частности сложилась в селе Рогово Красногвардейского района. Два с половиной года назад там на радость жителям установили красивое модульное здание, потратили на него несколько миллионов рублей, предусмотрели ставки для медперсонала, торжественно открыли с участием чиновников. Но пункт принимает пациентов только несколько дней в неделю. В целом в ФАПах вакантны 36,2 процента ставок. Катастрофически не хватает медиков в Белогорском, Джанкойском, Черноморском, Раздольненском, Ленинском, Красногвардейском, Сакском районах, в окрестностях Алушты и Феодосии.

Общественный дозор

Недавно активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг качества первичной медицины в селах. Общественники объехали 28 ФАПов и амбулаторий. По их данным, в связи с вышеперечисленными проблемами в большинстве случаев при оказании помощи едва ли возможно соблюдение санитарных норм. Отсутствие отопления даже приводит к такому феномену, как сезонная работа медучреждения: зимой в некоторых фактически не ведется прием детей. В 43 процентах проверенных ФАПов и амбулаторий туалеты расположены на улице, а их состояние оценивается от неудовлетворительного до кошмарного, там даже нет дверей, возмущаются общественники.

Фото: Фото из личного архива доктора Юрия Дорофеева
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- Итоги мониторинга и свои предложения мы передали региональным властям, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская. - До конца этого года мы ожидаем положительных изменений в каждом из проверенных поселений.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным минздрава РК, медицина в сельской местности не остается без внимания. Признавая наличие серьезных проблем, министерство отмечает, что такого количества средств, которые вложены в медицину за последние годы и планируется выделять в дальнейшем, Крым не видел давно. Предыдущие 20 лет вообще не строили амбулаторий и ФАПов. В прошлом году действовала республиканская адресная инвестпрограмма, в рамках которой на оснащение новых ФАПов было выделено около 60 миллионов рублей.

В 2018 году в рамках ведомственной программы модернизации учреждений здравоохранения завершается капремонт ФАПа в селе Морское (близ Судака) и планируется начать работы в амбулатории в Щелкино (Ленинский район). Около миллиона запланировано на закупку необходимого оборудования в действующие пункты. В частности, деньги выделяются на ФАПы Первомайского и Белогорского районов.

Узнав о проблеме ФАПа села Песчаное, в минздраве пообещали поручить руководству Бахчисарайской ЦРБ рассмотреть целесообразность проведения там капремонта или других видов работ и предоставить эти данные в министерство. Тем более, что в Крыму рассчитывают на очередные транши из центра на региональную медицину.

- В рамках выполнения новых майских указов президента в республике готовится проект развития первичной медико-санитарной помощи, - рассказал первый заместитель министра здравоохранения РК Валентин Савченко. - В частности, решается, сколько ФАПов необходимо построить вместо не подлежащих ремонту и сколько капитально отремонтировать. Предполагаю, это позволит решить многие вопросы предоставления медпомощи в селах.

Кстати

В 2018 году по программе "Земский фельдшер" запланирована единовременная компенсация по 500 тысяч рублей для 60 человек. Кроме того, 55 врачей могут рассчитывать на миллион "подъемных" по программе "Земский доктор".

Общество Здоровье ЮФО
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