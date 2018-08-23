В годовщину самого крупного в истории Ростова-на-Дону пожара, когда огнем полностью или частично были уничтожены более 160 домов и квартир, следователи СК России предъявили обвинение экс-чиновнице и двум энергетикам. Их халатность и несоблюдение норм пожарной безопасности оставили без крыши над головой семьсот человек, а также привели к смерти 76-летнего пенсионера.

21 августа 2017 года огонь уничтожил в Ростове свыше 160 домов и квартир. Руины стоят уже целый год. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Трагедия произошла днем 21 августа прошлого года. На пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в переулке Чувашском. В считанные минуты огонь охватил огромную территорию - около 32 тысяч квадратных метров в исторической части города - в районе Театральной площади. Причина столь стремительного распространения пламени крылась в хаотичной застройке и ветхости домов, жаре и сильном ветре. Чтобы полностью потушить пожар, работникам МЧС и местным жителям потребовалось около двух дней, а также помощь вертолетов Ми-8, которые выливали на очаги возгорания тонны воды.

Еще не успел развеяться дым на пепелище, как погорельцы заявили о поджоге. Дескать, некие девелоперы не пожелали выкупать хибарки обитателей Театрального спуска по рыночной цене и с помощью огня расчистили для многоэтажной застройки центр города.

- Следователи провели более 60 экспертиз, кроме всех потерпевших опросили 650 свидетелей, изучили большое количество фотографий и видеозаписей, - рассказала "РГ" официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Галина Гагалаева.

После нескольких месяцев проверок версия об умышленном поджоге была признана несостоятельной. Работники пожарно-испытательной лаборатории МЧС установили точный очаг возгорания - свалка на пустыре, а причиной пожара стало короткое замыкание воздушных линий ЛЭП.

Дело в том, что провода были проведены по воздуху с нарушениями всех норм и правил пожарной безопасности. При сильном ветре произошел перехлест проводов и цепь замкнуло. Искры и расплавленная изоляция стали падать на сухую траву, хворост и мусор, а сильный ветер быстро разнес огонь по всему району.

В МВД возбудили уголовное дело о порче имущества и причинении смерти по неосторожности, а в СК - завели уголовное дело о халатности должностных лиц, коммунальных служб и структур, обязанных обеспечивать пожарную безопасность в Ростове-на-Дону. Поэтому неудивительно, что глава Пролетарского района Юрий Поляков после пожара написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- На основании собранных доказательств бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района предъявлено обвинение по статье "Халатность". Чиновница, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, не организовала контроль за выявлением на подведомственной территории мест несанкционированного размещения отходов, а также деятельность по их уборке, - уточнила Гагалаева.

Фигурантами дела также стали начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старший мастер производственного участка. Их обвиняют сразу по двум статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Следователи считают, что подозреваемые игнорировали и нарушали нормативные документы по эксплуатации электроустановок, и это привело к возникновению пожара и смерти человека.

В данный момент сотрудники СК России выполняют необходимые следственные действия, завершают расследование уголовного дела. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы и крупные иски о возмещении ущерба от погорельцев.

Кстати

Ростовским погорельцам из федерального бюджета выплачено 24,5 миллиона рублей. Единовременное пособие (свыше миллиона рублей) также получили родственники погибшего мужчины. По 400 тысяч рублей выплатили пяти ростовчанам, здоровью которых был приченен вред. Более 160 семей, пострадавших во время пожара, уже приобрели новое жилье.