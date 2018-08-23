Под Новороссийском спасли дрейфовавшую пять суток в море пару

В районе Новороссийска спасли пару, которую унесло в открытое море и в течение пяти дней носило вдоль Черноморского побережья, пока мужчину и женщину, наконец, не спасла команда танкера "Крити Рок". Все это время рыбаки находились без воды и еды, сильно обгорели и начали испытывать галлюцинации. Их не смогли обнаружить ни МЧС, ни погранслужба, а другие суда проходили мимо, несмотря на крики о помощи.

Эта история началась с того, что жители Новороссийска Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян, недавно подавшие заявление в ЗАГС, купили резиновую лодку и решили отправиться на ней на рыбалку. Место для тестового выхода в море выбрали в районе поселка Мысхако. С собой взяли только удочки и пакетик семечек - думали, что пробудут в море полчаса или час.

Сначала погода была хорошая, но потом с берега начал дуть сильный ветер, который относил лодку в открытое море. Попытки вернуться ни к чему не привели, а начавшийся шторм унес весла. Оставшись без возможности управлять лодкой, молодым людям оставалось только дрейфовать в море. Они пытались привлечь внимание людей на берегу, кричали и размахивали шортами, но никто на это не реагировал, может быть, их просто не заметили.

- Наступила ночь, и стало очень холодно, - рассказала корреспонденту "РГ" Надежда Ачапкина, которую унесло в море вместе с ее молодым человеком. - Мы с нетерпением ждали утра, рассчитывая, что солнце нас хоть как-то согреет. Но когда оно встало, то начало так печь, что под его палящими лучами кожа слазила слоями. Мы очень сильно обгорели. Конечно, ужасно хотелось пить, но пресную воду взять было неоткуда, а морскую соленую пить нельзя - мы понимали это. Очень сильный шторм продолжался три дня. Нашу лодку переворачивало. Пришлось привязать ее к себе, чтобы не утонуть. Волны были высотой в несколько метров. Ночью было страшно, когда просыпаешься оттого, что тебя очень сильно качает. Напротив спит муж, в этот момент лодку переворачивает. И непонятно из-за шума ветра и волн, проснулся он или нет.

В течение нескольких дней мужчину и женщину носило вдоль Черноморского побережья - от Геленджика до Тамани. Все это время по неизвестным причинам их никто не искал, а проходившие мимо корабли не обращали внимания, несмотря на крики и сигналы фонариком, которые подавали новороссийцы.

На четвертый день с горизонта пропал берег, а у Михаила и Надежды начались галлюцинации.

- Мы как будто ходили по рынку, - рассказывает Надежда Ачапкина. - Слышали, что какая-то женщина что-то кричит, кто-то разговаривает. В какой-то момент я услышала даже свой собственный крик о помощи, хотя кричала несколько часов назад. На пятый день мы начали кричать в воду, почему-то думая, что так нас услышат. Сейчас понимаешь, что это были галлюцинации, но тогда голова находилась словно в тумане.

В конце концов к резиновой лодке, в которой были обессилевшие Михаил и Надежда, подошел греческий танкер "Крити Рок", который двигался в Новороссийск. Унесенные в море горожане к тому моменту уже не рассчитывали, что на них обратят внимание, и даже не стали подавать сигналы команде танкера. Однако их все равно спасли. По чудесному совпадению капитана судна звали Христос - Христос Константинидис. На корабле пострадавшим оказали всю необходимую помощь, дали воду, одежду, обеспечили медикаментами.

Связаться с героями этой истории нам помогли корреспонденты издания "Наша газета Новороссийск". В то же время в погранслужбе и МЧС сообщили, что подобного факта с унесенными в море людьми не зафиксировано. Однако личное общение корреспондентов "РГ" с участниками этого происшествия и наличие видеозаписи спасения новороссийцев подтверждают факт инцидента.