Полиция начала поиски "минеров" аэропорта Симферополя

Полиция Крыма разыскивает неизвестных телефонных хулиганов, несколько раз сообщивших о ложном минировании аэропорта.

Первый звонок поступил с неизвестного номера 22 августа в 18.45. О якобы заминированной взлетно-посадочной полосе аэропорта Симферополя сообщил женский голос.

- Утром 23 августа в 08:45 в дежурную часть поступил аналогичный звонок, - говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Информация о минировании не подтвердилась, поэтому сотрудники правоохранительных органов не эвакуировали пассажиров терминала.

Напомним, накануне вечером в аэропорту "Симферополь" задержали вылет пяти рейсов. Кроме того, рейс Санкт-Петербург - Симферополь был вынужден приземлится в аэропорту Ростова-на-Дону. Двумя днями ранее аноним сообщил по телефону о минировании гостиницы и банка в Симферополе. Оба сообщения оказались ложными.

В сентябре 2017 года по крупным российским городам прокатилась серия звонков о ложном минировании общественных зданий, школ, кинотеатров, аэропортов. Анонимы обзванивали Калининград, Краснодар, Пермь, Владивосток, города Крыма и многие другие населенные пункты. В одном только Ставрополе полицейские зафиксировали 42 сообщения о заложенных бомбах, поступившие в одного номера. Позже выяснилось, что все эти звонки исходили с территории Украины.