В Астрахани демонтировали около двухсот незаконных киосков.

Таким образом выполняется распоряжение главы администрации города об освобождении земельных участков от самовольно установленных торговых киосков, тонаров и павильонов.

- После того как комиссия по освобождению земельных участков принимает решение о демонтаже, мы отправляем собственнику извещение о необходимости вывезти имущество в указанный срок. Однако владельцы подобных строений не спешат объявляться. И часто демонтажом приходится заниматься муниципалитету, - говорит начальник отдела развития территорий администрации Советского района Ольга Пухова.

Вернуть имущество собственник может в течение года. Для этого ему необходимо предъявить в администрации города правоустанавливающие документы, а также оплатить затраты, понесенные на демонтаж, вывоз и хранение. Если же владелец так и не заявит о своих правах, объект переходит в собственность муниципалитета.

Зачастую так и происходит. Это говорит о том, что большинство киосков работали нелегально. Сейчас, кстати, владельцы начали оформлять свои документы.

Параллельно с демонтажом торговых объектов город очищается и от самовольно установленных гаражей. Только в Кировском районе с начала года их вывезли порядка 40 штук.