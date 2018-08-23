Некоммерческая организация "Безмятежное море" объединила энтузиастов - ученых, экологов и влюбленных в море людей, которые безвозмездно спасают морских млекопитающих. Волонтеры принимают сигналы о выбросившихся на берег дельфинах и пытаются спасти их в режиме "скорой помощи".

Лодочный патруль

У причала в Новом Свете волонтеры загружают в надувную моторную лодку все необходимое для патрулирования прибрежной акватории - рюкзаки со специальным снаряжением и фототехникой. Все это куплено на частные пожертвования - 554 тысячи рублей, собранные в интернете на странице популярной краудфандинговой платформы. 200 тысяч потратили на лодку и мотор, 100 тысяч - на профессиональный телеобъектив. А еще постоянно необходимы дорогостоящие медикаменты для дельфинов. Ведь лечат и спасают их как людей, для реанимации морского животного могут понадобиться противошоковые, сердечные препараты, адреналин, гормоны.

- В день люди могут перевести по 200-300 рублей, иногда - тысячу, - говорит биолог и фотограф Анастасия Коростелева. - В этом году мы 100 тысяч собрали, начиная с весны, но деньги очень быстро "испаряются": на транспорт, на бензин, на аренду лодки побольше, потому что на нашей мы не можем выйти даже в небольшую волну. Но наши волонтеры боевые - они сутками в воде готовы стоять, видеть тела погибших дельфинов. Только со стороны спасение дельфинов кажется романтичным. На самом деле это кровь и страдания.

Пока волонтеры загружаются в лодку, с берега доносится голос из мегафона: "Морская прогулка на катере, дельфины будут играть с вами на расстоянии вытянутой руки! Если дельфинов не будет - деньги вернем!" Зазывала, предлагающий веселую прогулку к дельфинам, не врет: всего за 800 рублей общение с афалинами гарантировано. Все дело в том, что недалеко от берега тралом тащит рыбу сейнер, и дельфины подбирают вываливающуюся из сетей добычу. Казалось бы, всем хорошо: рыбаки получают богатый улов, туристы - яркие эмоции, дельфины - легкую добычу. Но для млекопитающих это зона повышенного риска.

- Бизнесмены напихивают в катер вместимостью семь-восемь человек по 20 туристов, - рассказывает биолог Настя Постникова. - И идут за сейнером - туда, где дельфины подбирают рыбу. И перегруженные катера с большой осадкой врезаются прямо в стаю, идут по головам, по спинам, травмируя дельфинов. Катают 15-20 минут - и идут за новой группой. Такие поездки в море должны регламентироваться - ближе 100 метров к стаям дельфинов не подходить. В некоторых странах есть такие нормы.

Опасность подстерегает дельфинов и в районе активного промысла. Сети - самая опасная ловушка для млекопитающих.

- Две недели назад мы вышли на лодке за сейнером, - продолжает Ирина Логомонова. - Застали тот момент, когда они доставали трал, и увидели внутри сетей хвост мертвой афалины. Когда рыбаки нас увидели, они на полной скорости ушли за горизонт. Потом выкинули дельфина в море и вернулись обратно ловить рыбу. У нас были долгие разбирательства - вызывали пограничников, и в итоге каким-то чудом удалось завести административное дело. Если судовладельца признают виновным - ему грозит штраф в 140 тысяч рублей.

Но этот случай, когда рыбаков застигли врасплох и поймали с поличным - большая редкость. В основном подобные экологические преступления остаются безнаказанными. Только в 2018 году волонтеры "Безмятежного моря" зафиксировали смерть более 400 дельфинов, в основном из-за рыболовецких сетей. Часто к печальным последствиям приводит и туристическая рыбалка: дельфины нередко пытаются проглотить попавшуюся на крючок рыбу, рвут леску и запутываются в ней. Обмотанных леской с крючками дельфинов волонтеры часто видят в Балаклаве, где рыбалка с катеров - одно из востребованных у туристов развлечений.

SOS с моря

Для спасения дельфинов волонтеры создали на полуострове разветвленную сеть. Ведь тревожный сигнал может в любую минуту прийти из любого города. Если дельфин мертвый - волонтеры выезжают на место его гибели на автобусе, если еще живой - на такси. Даже если дельфина уже не спасти, очень важно зафиксировать и задокументировать произошедшее. Обследование тел, морфологические измерения, отбор проб помогают понять причины гибели и разработать научные программы для сохранения млекопитающих. Но вся эта работа ведется фактически в полевых условиях - никакого офиса у "Безмятежного моря" нет.

- Это лишние затраты, - объясняет Настя Постникова. - Деньги лучше потратить на лекарства, на транспорт, на бензин, на рыбу. Ведь мы живем на пожертвования. Когда поступает вызов, носилки для дельфина, бассейн для детенышей, шесть-семь килограммов рыбы в холодильнике и контейнер с лекарствами - все это на себе приходится тащить из квартиры на шестом этаже.

- Волонтеров находим через соцсети, - рассказывает биолог Ирина Логоминова. - Люди предлагают свою помощь - мы спрашиваем, есть ли у них транспорт, могут ли они выезжать в свободное время? Задача волонтера, получившего наш звонок с сообщением о выбросе, - быстро приехать на место, понаблюдать за животным и не подпускать к нему людей. В некоторых случаях нужно поддерживать его на мелководье, пока не приедет наша команда.

К сожалению, заметившие выбросившегося на пляж дельфина туристы часто ведут себя неадекватно: в лучшем случае спешат сфотографироваться со страдающим животным, а в худшем - пытаются его оседлать.

- Когда дельфин выбрасывается на берег, ему уже настолько плохо, что он не понимает, где море и где суша, - говорит Анастасия Коростелева. - Тут надо быть аккуратнее, чтобы ему не навредить. Но обычно вокруг него прыгают радостные ребятишки, а мамаши им предлагают: "А давайте покатаемся на нем!" Так было в Судаке: дельфин умирает, у него вся голова в кровь разбита, а люди бегут с ним искупаться. Мы закричали: "Отойдите, вы можете заразиться". И только эти слова - конечно, неправдивые - привели людей в чувство.

Лазарет для дельфина

Мечта волонтеров - создание в Крыму стационарного центра реабилитации, который мог бы спасать еще живых, выбросившихся на берег дельфинов. Но чтобы он появился и заработал, нужна хотя бы минимальная сумма - семь миллионов рублей: на транспорт, который доставлял бы дельфинов в "лазарет", стационарный бассейн с морской водой и открытые вольеры в море. Только в таких условиях можно заняться эффективным лечением дельфинов. Пока же волонтеры призывают хотя бы не выбрасывать мусор в прибрежной зоне. Ведь и он становится причиной гибели десятков дельфинов.

- Пластик в желудочно-кишечном тракте - это стопроцентная медленная и мучительная смерть, - объясняет Ирина Логоминова. - Что мы только не находили в море - и куртки, и ботинки, и просто детские шарики - буквально вчера целую связку шариков достали из воды. А пластик обязательно попадает к дельфинам. Ведь белобочки, афалины и азовки очень любят играть с медузами, с водорослями - они передают их другу другу, в догонялки играют. И вот недавно нашли такую белобочку на берегу. Пластиковое колесико от детской игрушки идеально вошло по размеру в ее нижнюю челюсть, и она, конечно, не смогла его вытащить. Я думаю, эта деталь у нее была во рту около года, вросла в кость и деформировала верхнее небо - кость изогнулась, пошли язвы в ротовой полости. Дельфин не мог полноценно питаться и был очень худой - ребра торчали. Если б его вовремя доставили в центр реабилитации, его можно было бы вылечить за неделю. Он бы быстро набрал вес и отправился обратно в море. Сколько за год таких находили! И скольких можно было спасти!

Комментарии

Сергей Кривохижин, ведущий научный сотрудник ФГБУ "ВНИИ Экология":

- В советское время в Крыму было два пункта спасения дельфинов - в Евпатории и Севастополе. Но, к сожалению, по разным причинам эта работа сейчас почти заглохла. Дельфинарий Евпатории - это пожалуй единственное место, где были случаи успешного лечения, реабилитации и выпуска афалины. Но к сожалению, сейчас госслужбы не могут определиться, чья же это задача. Минэкологии считает, что краснокнижными животными должен заниматься Росприроднадзор. Там говорят - у нас нет специалистов. К тому же в России законодательно очень забюрократизирована работа с краснокнижными животными: Росприроднадзор только в течение месяца выдает разрешение на изъятие дельфина из природной среды. Понятно, что за это время больное животное погибнет.

Александр Агафонов, научный руководитель организации "Безмятежное море", научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, член РГО:

- Создание центра реабилитации дельфинов - это давно назревшее и нужное решение, для которого нужно финансирование. Его можно было бы создать на базе карадагского дельфинария - там есть бассейн, который можно использовать. Одно из необходимых направлений научной деятельности - это достоверный учет, потому что сейчас информация о поголовье животных расходится. По нашим данным, у берегов Черного моря сейчас обитают около 1000 афалин, и ни о каких десятках тысяч животных, о которых заявляют некоторые ученые, не может идти речи.

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