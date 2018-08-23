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23.08.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе задержали пять рейсов из-за усиленных мер безопасности

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В аэропорту крымской столицы накануне было задержано несколько рейсов, а самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь, совершил посадку в Ростове-на-Дону. Изменения в графике работы воздушной гавани Крыма произошли из-за усиленных мероприятий безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

Фото: depositphotos.com
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- 22 августа 2018 года в период с 19.30 до 20.30, в связи с проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта "Симферополь" на вылет и прилет задержано несколько рейсов. Максимальное время задержек составило не более 60 минут, - сообщили в аэропорту.

Вовремя не смогли вылететь из крымской столицы два самолета - в Москву и Тюмень. Также были задержаны рейсы, выполнявшиеся из Санкт-Петербурга и Уфы. А самолет, летевший из Санкт-Петербурга, вынужден был сесть на запасной аэродром в Ростове-на-Дону.

Сейчас главный аэропорт Крыма работает в штатном режиме. Были ли усиленные меры безопасности связаны с сообщениями о минировании, в пресс-службе не уточнили.

В то же время 21 августа в крымской столице по анонимному звонку о минировании эвакуировали постояльцев гостиницы "Москва" и служащих одного из банков, расположенного на улице Пушкина, 7. Сведения о якобы заложенном взрывном устройстве не подтвердились.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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