В Симферополе задержали пять рейсов из-за усиленных мер безопасности

В аэропорту крымской столицы накануне было задержано несколько рейсов, а самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь, совершил посадку в Ростове-на-Дону. Изменения в графике работы воздушной гавани Крыма произошли из-за усиленных мероприятий безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

- 22 августа 2018 года в период с 19.30 до 20.30, в связи с проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта "Симферополь" на вылет и прилет задержано несколько рейсов. Максимальное время задержек составило не более 60 минут, - сообщили в аэропорту.

Вовремя не смогли вылететь из крымской столицы два самолета - в Москву и Тюмень. Также были задержаны рейсы, выполнявшиеся из Санкт-Петербурга и Уфы. А самолет, летевший из Санкт-Петербурга, вынужден был сесть на запасной аэродром в Ростове-на-Дону.

Сейчас главный аэропорт Крыма работает в штатном режиме. Были ли усиленные меры безопасности связаны с сообщениями о минировании, в пресс-службе не уточнили.

В то же время 21 августа в крымской столице по анонимному звонку о минировании эвакуировали постояльцев гостиницы "Москва" и служащих одного из банков, расположенного на улице Пушкина, 7. Сведения о якобы заложенном взрывном устройстве не подтвердились.