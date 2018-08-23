Челябинец по ошибке 10 лет провел в интернате для умственно отсталых

Центральный суд Челябинска разбирает необычный иск о врачебной ошибке, из-за которой бывший детдомовец не получил полноценного образования. 24-летний челябинец сообщил в суде, что из-за неверного диагноза, который ему в детстве поставили врачи, он десять лет провел в специнтернате и психиатрической больнице, сообщает RТ.

Истец сообщил, что он родился в неблагополучной семье, и в возрасте пяти лет оказался в детском доме. Там-то, по словам молодого человека, его и обследовала комиссия при управлении образования Челябинска (сегодня - Областной центр диагностики и консультирования), признавшая его умственно отсталым. Вслед за этим сироту перевели из детского дома в специальный интернат, откуда периодически забирали на обследование в психоневрологическую больницу, где давали сильные психотропные препараты.

Ошибка вскрылась только при прохождении медкомиссии военкомата, когда юношу отправили на обследование в другую больницу, врачи которой признали его полностью здоровым. Однако окончательно снять поставленный в детстве диагноз удалось только по достижении совершеннолетия.

В суде ответчики не признали исковых требований пострадавшего и потребовали проведения новой судебно-психиатрической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть его правоту. А значит, молодого человека ждет новое обследование.