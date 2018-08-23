Николай Петрович и Ефросинья Терентьевна Печерских живут в селе Верхнем Куртамышского района. Дозвониться до них непросто. Нет, со связью там все в порядке, просто хозяева постоянно заняты. У них огород и три козы, за которыми надо присматривать. Это уже Ефросинья Терентьевна рассказала, когда наконец удалось с ней поговорить. В деревне без скотины и огорода нельзя, считает она, не представляет обед без своей картошки. У них даже арбузы и дыни растут.

По голосу никогда не скажешь, что моей собеседнице 86 лет. Живая, энергичная, с юмором. Супруг, кстати, на полгода старше. Оба родом из одной деревни Жуково того же Куртамышского района.

- Нас ведь повитуха одна принимала, - смеется хозяйка. - А когда я вышла замуж, фамилию не пришлось менять, потому что мы оба Печерских.

Они вместе уже 65 лет. Он учитель, "Отличник народного просвещения РСФСР". Она библиотекарь, воспитатель, "Труженик тыла" и "Ветеран труда". Вырастили хороших трудолюбивых детей: сына и двух дочерей. Есть шесть внуков и семь правнуков. Когда они приходят в гости, дедушка с бабушкой угощают их козьим молоком. По словам Ефросиньи Терентьевны, глава семьи сам пасет коз утром и вечером. А пока они лакомятся сочной травой на лужайке, он читает книги или пишет их сам. Вот такая деревенская идиллия. Кстати, весной этого года в районном краеведческом музее состоялась презентация собрания сочинений в пяти томах краеведа и писателя Николая Печерских. В его рассказах нет вымышленных героев, утверждает сам автор, все сюжеты взяты из жизни.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Семья года" проводит Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году он проходит уже в третий раз. Его задача- распространить положительный опыт социально ответственных семей, династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. Итоги мероприятия подведут в Москве. 22 ноября в концертном зале гостиницы "Космос" состоится торжественная церемония чествования самых выдающихся семей нашей страны. Их истории станут яркими страницами почетной книги "Семья года-2018".