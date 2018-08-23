О создании общественного фонда "Город может" заявили два известных екатеринбуржца: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и владелец молочного завода Юрий Окунев. По их задумке, фонд станет своеобразной народной копилкой идей и средств для поддержки проектов преображения городских газонов.

- Мы поможем активным землякам, которые готовы самостоятельно избавлять от грязи Екатеринбург и благоустраивать газоны. Поделимся технологиями, проектами, а если подключатся спонсоры, и деньгами, - рассказал "РГ" Юрий Окунев.

Фонд только проходит юридическую регистрацию, поэтому ни координат, ни реквизитов мы пока дать не можем.

- У каждого из нас свои успешные проекты, а фонд - это для души и красоты, - пояснил Владимир Шахрин.

Как на деле рождается красота, активисты продемонстрировали в сквере у Коляда-театра, расположенном на центральном проспекте Екатеринбурга. Зеленый пятачок этим летом преображался неделя за неделей, а эксперимент встряхнул весь город.

"Это не газон, а праздник какой-то", - написали на днях в соцсетях артисты театра Николая Коляды. И для убедительности выложили фото, как сидят на "цивилизованной" травке. "Пикник" на травяной обочине проспекта горожане оценили по достоинству.

А начался проект, надо заметить, со скандала. Переделке газона, как и любой перестройке, предшествуют разрушения - надо убрать старые посадки, вывезти лишнюю землю. Так что первым на место приехал экскаватор и начал выкорчевывать старые кусты боярышника у обочины. Жители ближайших домов тут же назвали происходящее вандализмом и перекрыли тротуар, чтобы не пустить технику к газону.

- Люди кидались под колеса с криками "Не дадим вырубать деревья!" - вспоминает Шахрин. - Мы пошли к ним, показали проект благоустройства и объяснили: липы не тронем, трава появится новая, как и саженцы кустарника. Всех успокоили, но для себя извлекли важный урок: прежде чем начинать даже благое дело, необходимо рассказать о нем людям, которые живут рядом. Такого подхода будем придерживаться, начиная любой проект фонда.

Еще одна наука - не игнорировать чиновников. Конечно, территорию двора можно модернизировать по своему усмотрению, без разрешения местных властей. Но уличный газон - пространство общегородское. И на его преображение по закону необходимо получить добро. Управление благоустройства Екатеринбурга поддержало зеленую перестройку перед Коляда-театром, выделило в помощь активистам технику, поделилось чертежами подземных коммуникаций. В частности, на газоне десятилетиями стоял железный шкаф непонятного происхождения, из которого торчали три толстых провода. Как выяснилось, будка принадлежит трамвайно-троллейбусному управлению города и давно не используется. Сохранять неказистый "арт-объект" общественники не хотели, и хлам пошел на свалку.

До идеального преображения театрального скверика осталось еще чуть-чуть: установить новые скамейки, которые делают на заказ, облагородить клумбы, кое-что подкрасить. Последние штрихи жители ближайших домов и сотрудники театра готовы нанести на финальном субботнике.

Подарок для горожан, естественно, влетел в копеечку. В создание идеального газона инициаторы вложили 300 тысяч рублей. Зато он прослужит городу не менее 50 лет и никогда не станет источником уличной грязи.

Весть об уральской инициативе облетела всю страну. И идею подхватили. В июле нынешнего года житель Челябинска Данил Девятов обустроил современный газон в центре города на улице Плеханова за свой счет. Раньше на этом месте после каждого дождя разливалась лужа и в грязи стихийно парковались автомобили, а сейчас - зеленая лужайка, созданная по принципам Окунева. Потратил Данил на преображение 60 тысяч рублей и готов предоставить любому желающему смету, на что ушли деньги. А вот предприниматель из Красноярска Илья Репин предложил землякам скинуться и создать в любимом городе "швейцарский" газон, как в Екатеринбурге. Тут же в соцсетях откликнулись десятки человек. Впрочем, нашлись и комментаторы, которые предложили другой вариант: заявиться подрядчиком на летнюю реконструкцию 11 городских скверов Красноярска, которую местные власти проводят по программе благоустройства.

"В обновленных скверах должны быть прекрасные швейцарские газоны! Как же иначе, ведь на каждый сквер выделяется из бюджета 12 миллионов рублей", - сделали логичный вывод горожане. На что в итоге ушли сибирские миллионы, мы доподлинно не знаем, но из казны к компаниям, выигравшим контракт, они утекли точно.

В Екатеринбурге на обновление центра города перед играми ЧМ-2018 по футболу потратили сотни миллионов. И при этом, заметил Окунев, слишком мало появилось газонов, сделанных по европейским меркам. Так что проблема не только в отсутствии стандарта, но и в финансовой непрозрачности сферы благоустройства.

- Деньги, которые власти Екатеринбурга выделили на научное изучение грязи в городе, можно было направить на благоустройство всех газонов на проспекте Ленина, и тогда хотя бы главная улица мегаполиса избавилась от грязи, - считает Юрий Окунев.

Общественники уверены: активные горожане способны утереть нос чиновникам и показать, как надо решать проблемы.

- Мы мечтаем привести в порядок проспект Ленина от УПИ до железнодорожного моста на Восточной. А в будущем разобраться со всеми газонами: где нужны - сделать их красивыми, а там, где они не востребованы, лучше устроить парковочные места, - поделился планами Владимир Шахрин. И добавил: - Главное, чтобы город поверил.

Как это было

Первый экспериментальный газон европейского уровня появился в Екатеринбурге летом прошлого года - на перекрестке улиц Пушкина и Малышева. Юрий Окунев взялся преобразить небольшую лужайку, исполосованную колеями от машин.

Юрий пришел к главе районной администрации и спросил:

- Можно я на этом участке сделаю правильный газон?

Ему задали единственный вопрос: за чей счет?

Услышав, что предприниматель все берет на себя, чиновник дал Окуневу полный карт-бланш. Юрий обратился к специалистам института архитектуры с просьбой найти нормативы благоустройства зеленых зон и спроектировать идеальный газон. Оказалось, в современных СНиПах нет даже четкого понятия "газон". Пришлось изучать зарубежный опыт. Остановились на Швейцарии. Приведение газона площадью 50 квадратов к альпийским стандартам заняло чуть более двух недель и обошлось в 50 тысяч рублей.

Выложенный в соцсетях видеоролик, на котором показано, как преобразилась полянка у дома, набрал десятки тысяч просмотров. Бизнесмена завалили вопросами и просьбами поделиться секретами. С тем же обратился к активисту и заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис. Он назвал идею уральца "самой вдохновляющей за последнее время" и написал на своей странице в соцсети: "Круто, что это не разовая история, а проработанный проект, который мы договорились тиражировать по всей территории страны". Прошел год, а до тиражирования уральского опыта у чиновников руки так и не дошли.