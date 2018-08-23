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23.08.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале четверо подростков ограбили салон связи на миллион рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на салон сотовой связи. В совершении преступления подозреваются четверо подростков в возрасте от 15 до 18 лет, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

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- Подозреваемые в ночь на 21 августа проникли в помещение салона сотовой связи, расположенное в Калининском районе Челябинска, где, избив сторожа, похитили сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Благодаря совместным с полицией оперативным и следственным мероприятиям преступление раскрыто по горячим следам. Похищенное имущество изъято у задержанных.

Действия юных налетчиков квалифицированы по статье о разбое с незаконным проникновением в помещение в крупном размере, предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Все четверо проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, отметили в СК региона.

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