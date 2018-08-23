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23.08.2018 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пенсионерку будут судить за встречи с журналистами

Текст: Ксения Дубичева
На Среднем Урале в суд передано дело 63-летней пенсионерки из села Покровского, что под Нижним Тагилом. Она обвиняется в организации несанкционированного публичного мероприятия: женщина пригласила соседей рассказать о проблемах села журналистам. В пиковом случае пенсионерке грозит штраф до 30 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ.

Каждый житель многоквартирного дома мечтает об активном соседе, который, не жалея своего времени и сил, жаловался бы в разные инстанции на коммунальные безобразия. Селу Покровскому в этом смысле повезло.

- Она наш благодетель, помогает решать коммунальные проблемы - говорит местная жительница Ольга об активной общественнице Ирине Куценок. - И вот теперь ее судят за неудобные вопросы.

Фото: Региональный штаб ОНФ
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63-летняя пенсионерка, проработавшая всю жизнь на заводе, несколько лет ежедневно и бескорыстно работает на односельчан по принципу "если не я, то кто" - изучает документы, пишет жалобы, судится. Например, год назад она проникла на встречу с губернатором, чтобы передать ему папку с красочным описанием проблем села. После вмешательства региональных властей в поселке заасфальтировали улицы, поставили газовые счетчики. После выигранного Куценок суда с коммунальщиками - отремонтировали отопление в многоквартирных домах. Для решения проблемы вывоза мусора женщина приглашала журналистов.

Проблем в Покровском много - не оборудована остановка, нет освещения, не строят детские площадки, вода поступает с перебоями и так далее.

- Обратилась в телеканал "Вести", подумала, что опять помогут, - рассказывает Ирина Куценок. - Расклеила объявления "Приезжают журналисты по вопросу отсутствия горячего водоснабжения на протяжении двух месяцев, сбор жителей у клуба". Но в разгар рабочего дня на собрание пришли примерно пять старушек и глава поселка.

Журналисты не приехали, так как в поселковой администрации по телефону их заверили, что воду вот-вот дадут (и действительно дали). Казалось бы, конфликт исчерпан, но глава поселка Марина Сельская обратилась в полицию с просьбой привлечь гражданку Куценок к ответственности за организацию несанкционированного публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). Участковый оформил материалы об административном правонарушении и передал мировому судье.

- Никто у нас не понимает, почему ее решили наказать, - говорят соседи и обещают поддержать благодетельницу: - Надо будет, мы с ней в суд пойдем.

Фото: Марина Волосевич/ РГ
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Адвокат Сергей Колосовский считает, что в данном случае вступили в противоречие дух и буква закона.

- Никто не отменял понятие малозначительного деяния: возможно, формально в действиях женщины и есть признаки правонарушения, но какую общественную опасность может представлять активистка 63-х лет, созвавшая собрание жильцов? - интересуется юрист.

Заявитель - глава администрации - от комментариев, к сожалению, отказалась, так как взяла отпуск.

Накануне судебного разбирательства Ирина Куценок настроена философски:

- Раз вызвали, пойду судиться. Мне жаль бросать мое дело, хотя столько нервов оно мне стоит, давление скачет и вообще… Я не очень понимаю, почему меня будут судить - за то, что я в телевидение обратилась? Я же не выступала - журналисты-то не приехали, ни к чему не призывала…

- Закон говорит, что у публичных мероприятий обязательно должна быть цель - выражение идей, призывы, требования. В Покровском ничего этого не было: люди собрались, чтобы рассказать журналистам о своих бедах. По моему мнению, отсутствует умысел на совершение правонарушения, следовательно, нет состава, - объясняет адвокат Алексей Бушмаков. - На мой взгляд, абсурдная ситуация сложилась из-за излишней осторожности властей.

- Давайте не будем делать скоропалительных выводов о работе полиции или администрации, а дождемся решения судебной инстанции, - призывает Валерий Горелых, руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД.

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