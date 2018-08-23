Пропавшую в ямальской тундре девочку нашли живой

На Ямале 15-летняя жительница стойбища, пропавшая без вести в тундре больше двух недель назад, найдена живой.

Напомним, семья девочки живет в сотне километров от села Гыда в Тазовском районе. Восьмого числа она ушла в гости к брату (его чум стоит в 6-7 километров от родительского), но до места не добралась. Родственники искали пропавшего ребенка своими силами, позднее, когда появилась возможность сообщить о случившемся на "большую землю", к поискам подключились профессиональные спасатели.

"Огромное спасибо правительству ЯНАО и врио губернатора за то, что отозвались на нашу просьбу и предоставили вертолет. Благодарность сотрудникам "Ямалспаса", добровольцам и всем, кто не терял надежду найти девочку живой", - говорят в пресс-службе Следственного комитета автономного округа.

Сегодня местность обследовали с воздуха - с вертолета и с помощью квадрокоптера. Повезло и с погодой. В итоге пропавшую удалось обнаружить. Подробная информация о том, где девочка была, в каком состоянии находится, будет позднее, когда вернется следственно-оперативная группа, работающая на месте.

"Сотовой связи там нет. О том, что ребенок найден, нам коротко сообщили по спутниковому телефону. Но точно можно сказать, что далеко от стойбища девочка не ушла", - пояснила "РГ" пресс-секретарь ведомства Елена Демьянова.