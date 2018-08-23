В Сургуте вынужденно приземлился самолет рейса "Норильск - Новосибирск"

Причиной незапланированной посадки рейса "Норильск - Новосибирск" в сургутском аэропорту стал сработавший датчик. Разрушений и пострадавших нет, сообщают экстренные службы.

Борт приземлился сегодня в 8:55 местного времени.

- Посадка совершена в штатном режиме, на борту находилось 26 пассажиров и четверо членов экипажа. Причиной вынужденного приземления стал сработавший датчик неисправности наддува двигателя. Пассажиры ожидают вылета в Новосибирск в аэропорту, - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД на транспорте.

По данным онлайн-табло аэропорта рейс задержан до 15:05 местного времени.

Оперативная группа следственного комитета на транспорте после приземления судна прибыла в аэропорт для выяснения обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.