Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации по кори в Европе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила о том, что ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной.

В частности, за период с июля прошлого года по июнь нынешнего максимальные показатели заболеваемости (число случаев на миллион граждан) зарегистрированы в Украине - 606, Сербии - 643, Грузии - 307 и Греции - 293. Только за последние шесть месяцев в Украине зарегистрировано более 28 тысяч случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом. Напряженной остается также ситуация в Румынии, Италии, Черногории и Франции. Причина - снижение охвата плановой иммунизации и рост отказов от прививок.

Пока в России ситуация по кори контролируема - в этом году показатель заболеваемости составил 1,3 на 100 тысяч человек (в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет). Тем не менее, неблагополучие по кори в Европе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране.