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23.08.2018 21:48

Дуэт дрели и оркестра

Зал "Зарядье" готовится к открытию
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
Первую акустическую репетицию на новой концертной площадке столицы провели лауреаты премии "Грэмми" - Михаил Плетнев с Российским национальным оркестром и бас Николай Диденко.

Торжественное открытие "Зарядья" назначено на 8 и 9 сентября. Первый концерт дадут Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и сонм оперных звезд во главе с Анной Нетребко. На следующий день выступит РНО Михаила Плетнева с трио знаменитых оперных певцов - болгарская сопрано Красимира Стоянова, итальянский тенор Франческо Мели, российский бас Ильдар Абдразаков; оркестр исполнит также Пятую симфонию Чайковского.

Фото: Salzburger Festspiele/Ruth Walz
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Зал "Зарядье" рассчитан на полторы тысячи мест. Но он обладает и возможностью трансформироваться Оркепо современной технологии от Serapid: ряды зрительских кресел в партере "исчезают", и меняется конфигурация сцены, возникает оркестровая яма.

Сегодня в "Зарядье" музыка еще переговаривается с рокотом дрелей. Естественно, в здании еще есть что доделать - например, прикрепить номера к очень удобным креслам.

Но главное сокровище зала - его акустика. Созданием идеального звука для "Зарядья" занимался знаменитый японец Ясухиса Тойота - автор акустики таких залов, как Elbphilharmonie в Гамбурге, Парижская филармония, Suntory Hall в Токио, Концертный зал Мариинского театра в Петербурге, Walt Disney Hall Concert Hall в Лос-Анджелесе. Для образцового звучания стены, пол и потолок Большого и Малого залов были отделаны акустическими панелями из массива аляскинского кедра и красного дерева махагони. Через полтора года в зале должен появиться орган, который сейчас изготавливают в Страсбурге на фирме Mu''hleisen.

Сегодня музыка еще спорит с рокотом строительных инструментов. Но уже 8 сентября в новый зал придет публика

Малый зал также может трансформироваться - в звукозаписывающую студию, которая, как задумано, станет базой для будущего лейбла "Зарядье".

Фото: wikipedia.org
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Гендиректор концертного зала Ольга Жукова признается: "Чтобы заработать репутацию и обрести верную публику, нужно запастись терпением примерно на три сезона". Но с радостью замечает, что на многие из афишных концертов "Зарядья" - Теодора Курентзиса, Антона Батагова, меццо-сопрано Джойс ДиДонато - билеты раскупаются очень хорошо.

На акустической репетиции Николай Диденко исполнил a cappella русские народные песни "Ой ты, степь широкая" и "Ноченька". Михаил Плетнев потряс исполнением симфонической поэмы Мечислава Карловича "Станислав и Анна Осьвецимы". Акустика показалась идеальной. Звук распространяется безупречно, создавая полноценное акустическое поле: "читается" звучание каждого инструмента, полифоническая горизонталь и гармоническая вертикаль впечатляют. Это - в пустом зале, а с приходом публики звук должен приобрести еще больше теплоты и мягкости.

Прямая речь

Михаил Плетнев, народный артист России:

- Первое, что у меня возникает, - это чувство благодарности к тем людям, по чьей инициативе зал был здесь построен. Я уверен, он пустовать никогда не будет. По поводу акустики могу сказать, что здесь очень много возможностей для звуковых экспериментов, акустику можно менять. Будем пробовать разные варианты и добиваться нужного звучания. Нашему оркестру выпала большая честь первыми поработать на этой сцене. Очень приятно, что это зал акустический, хорошо приспособленный для классической, серьезной музыки.

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