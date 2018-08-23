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23 августа 2018 г.

Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 21 августа 2018 года № 287 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания за II квартал 2018 года"

Дата подписания 21 августа 2018 г.
Опубликован 23 августа 2018 г.

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 июля 1998 года № 9-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за II квартал 2018 года:

в расчете на дуплу населения - 9 181 руб.;

для трудоспособного населения - 9 634 руб.;

для пенсионеров - 7 540 руб.;

для детей - 9 520 руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за II квартал 2018 года, установленной настоящим постановлением.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия - Алания Т.Тускаев

 

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