Сбербанк откажется от карт с овердрафтом

Уже до конца этого года Сбербанк намерен полностью отказаться от овердрафтных карт. Причина - низкая востребованность данного вида услуги.

"Сегодня в продуктовой линейке Сбербанка существуют традиционные кредитные карты со льготным периодом до 50 дней и более удобной схемой погашения задолженности, - пояснили РИА Новости в пресс-службе банка. - Поэтому в 2014 году было принято решение о поэтапном сокращении выдачи карт с овердрафтом".

Напомним, что овердрафт ("сверх проекта") - это предоставление банком держателю карты денег под проценты на небольшой промежуток времени. То есть банк разрешает истратить не только ту сумму, которая есть на счету, но и немного взять в долг. Чаще всего такая услуга предоставлялась держателям зарплатных карт.