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23.08.2018 21:50
Рубрика: Общество

Скончался гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг

Текст: Оксана Грибанова

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) в своем доме в возрасте 68 лет умер гитарист Strawberry Alarm Clock и культовой американской группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг, которую он покинул в 1996 году.

Информацию подтвердили в Facebook родные музыканта, отметив, что смерть Эда Кинга наступила 22 августа 2018 года.

- Скорбим и благодарим многочисленных друзей и поклонников за любовь и поддержку Эда на протяжении всей его жизни и карьеры, - написали его родные.

О причине смерти близкие не сообщили. Между тем около месяца назад Эд Кинг жаловался на здоровье в Facebook. Однако через несколько дней сообщил, что чувствует себя лучше. По одной из версий, музыкант скончался от сердечной недостаточности.

Справка "РГ"

Эд Кинг родился 14 сентября 1949 году в Сан-Франциско. Играл в составе Lynyrd Skynyrd 1972 по 1975-й и с 1987 по 1996 годы. Музыкант считается соавтором известной всему миру композиции Sweet home alabama.

Общество Утраты Культура Музыка Рок РГ-Видео
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