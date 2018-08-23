Следователи РФ и Польши осмотрят элементы разбившегося в Смоленске Ту-154М

Российские и польские следователи дополнительно осмотрят элементы разбившегося в Смоленске самолета Ту-154М. В ведомстве рассказали о том, что со стороны Польши поступил запрос о проведении процессуальных действий в России.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, СК удовлетворил запрос. Дополнительный осмотр вещественных доказательств, среди которых - агрегаты, подузлы и конструктивные элементы самолета, запланирован на период с 3 по 7 сентября. Осмотр пройдет в присутствии польских представителей.

По информации СК РФ, результаты действий будут переданы польской стороне.

Напомним, 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный разбился самолет Ту-154М. Делегация польских чиновников и военных летела для участия в траурных мероприятиях в Катыни. Погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский.