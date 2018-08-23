Состоялись игры главного раунда отбора в группы ЛЧ

Первые игры решающего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов не определили явных фаворитов шести двухматчевых противостояний, но пока лучшие шансы на выполнение задачи у голландского "Аякса", который дома победил киевское "Динамо" - 3:1.

Причем игра на амстердамской "Йохан Кройф Арене" собрала около 53 тысяч зрителей - почти аншлаг. И все четыре мяча были забиты в первом тайме.

А вот "Црвене Звезде" в Белграде пришлось играть с австрийским "Ред Буллом" без зрителей. Сербский клуб наказан решением УЕФА. Впрочем, болельщики мало что потеряли - ничья 0:0.

Вот результаты остальных четырех матчей: БАТЭ (Борисов, Белоруссия) - ПСВ "Эйндховен" (Голландия) - 2:3, "Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:1, "Види" (Венгрия) - АЕК (Греция) - 1:2, "Бенфика" (Португалия) - ПАОК (Греция) - 1:1.

Ответные встречи состоятся 28-29 августа.