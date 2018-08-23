"Спартак" постарается отомстить "Динамо" за непопадание в Лигу чемпионов

Матчем в Туле между "Арсеналом" и "Ростовом" стартует программа пятого тура чемпионата России. Главное событие ждет нас в Тушино, где "Спартак" примет "Динамо".

Дерби этих команд - старейшее в отечественном футболе. Но если раньше их матчи преподносили как битву грандов, то сейчас это встреча одного из претендентов на титул, коим является "Спартак", с командой, которая ставит перед собой задачу попасть в восьмерку. В лучшем случае - в еврокубки. И пока у нее это, надо отметить, получается.

"Спартак" и "Динамо" - одни из трех клубов вместе с "Зенитом", которые не потерпели ни одного поражения в новом сезоне Премьер-лиги. Но "бело-голубые" пока победили в одной встрече и трижды сыграли вничью. А спартаковцы потеряли очки лишь в одном матче - против чемпиона страны "Локомотива" (0:0).

У завтрашнего дерби есть сразу несколько дополнительных интриг. Именно "Динамо" не позволило "Спартаку" попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Проиграв на своем поле непримиримому сопернику (0:1), "красно-белые" заняли третье место по итогам сезона и попали в квалификацию главного еврокубкового турнира. В нем команда Массимо Карреры не преуспела, уступив в двухматчевом противостоянии греческому ПАОКу.

На провал "Спартака" динамовцы отреагировали своеобразно. "Бело-голубые" на своей странице в "Твиттере" опубликовали видео, на котором Евгений Луценко реализовывает пенальти в том самом последнем матче прошлого сезона. Также на записи звучат послематчевые суждения комментатора Александра Шмурнова, который говорит, что групповой этап Лиги чемпионов "никуда от "Спартака" не денется". Динамовцы подписали видео словами: "Ну вы поняли".

Добавляет интереса к очередному дерби персона Александра Ташаева. Минувшей зимой он продлил контракт с "Динамо" до 2020 года. В соглашении была опция, согласно которой игрок мог перейти в другой клуб за 1,5 миллиона евро. Этим летом Ташаев отправился в "Спартак". Написав заявление об уходе, Александр заплатил требуемые по договору деньги и стал футболистом "красно-белых".

"Динамо" почти сразу же подало в суд на Ташаева. Клуб настаивал на том, что пункт об отступных с Александром был принят без ведома совета директоров "бело-голубых". Но суд принял сторону игрока, признав, что для включения данного условия одобрения совета директоров не требуется. В результате Александр избежал санкций и спокойно продолжает играть за "Спартак". А динамовские болельщики называют его предателем.

"Спартак" лишился серебряных медалей из-за поражения от «Динамо» в последнем матче сезона 2017/1 8

К слову, торсиде "бело-голубых" перед субботним дерби предстоит наблюдать за не самым приятным для себя действом - вручением наград лучшим футболистам Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. В список 33 сильнейших, в котором не оказалось ни одного динамовца, попали сразу шесть спартаковцев: Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Квинси Промес, Луис Адриано и бывший полузащитник "бело-голубых" Роман Зобнин.

- Мы все понимаем, что это дерби играет огромную роль. Оно очень важно для наших болельщиков. Это классика российского футбола, - поведал в интервью официальному сайту "Спартака" Фернандо. - "Динамо" неплохо выглядит на старте сезона, но мы намерены выиграть.

Любопытная встреча состоится в Черкизово, где "Локомотив" примет "Анжи". В прошлом туре москвичи одержали первую победу в сезоне, одолев в гостях "Крылья Советов" (1:0). С учетом незавидного положения махачкалинского клуба, весьма вероятно, что "красно-зеленые" снова наберут три очка. И поднимутся выше в таблице.

Добавим, что 23 августа первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы провели "Зенит" и "Уфа". Питерцы принимали дома норвежский "Мольде", а уфимцы отправились в гости в шотландскому "Рейнджерс". Обе встречи завершились после подписания номера "РГ" в печать.

где будем смотреть

24 августа, пятница

"Матч ТВ"

19.25. "Арсенал" - "Ростов". Прямая трансляция.

25 августа, суббота

"Матч Премьер"

13.55. "Урал" - "Ахмат". Прямая трансляция.

16.25. "Рубин" - ЦСКА. Прямая трансляция.

18.30. "Спартак" - "Динамо". Прямая трансляция.

26 августа, воскресенье

"Матч ТВ"

18.55. "Локомотив" - "Анжи". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Оренбург" - "Краснодар". Прямая трансляция.

16.25. "Уфа" - "Зенит". Прямая трансляция.