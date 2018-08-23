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23.08.2018 07:40
Рубрика: В мире

США решили ужесточить санкции против Ирана

Санкции, которые США планируют ввести против Ирана, будут более жесткими, чем те, которые действовали до заключения ядерного соглашения. В Вашингтоне нацелены на то, чтобы не было никаких исключений для бизнеса во всем, что касается выполнения ограничительных мер.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого цитирует газета The Wall Street Journal.

По данным издания, раньше администрация США делала для компаний исключения, которые при определенных условиях позволяли вести дела с Тегераном. Например, это касалось поставок в Иран медикаментов и продовольствия.

Болтон пояснил, что теперь США намерены предоставить лишь два "очень ограниченных" послабления при выполнении санкций. Все остальные, позволявшие компаниям вести торговлю с Ираном через свои зарубежные филиалы, будут в ноябре отменены. О каких исключениях идет речь, и для каких компаний – Болтон не уточнил.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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