Президент США Дональд Трамп признался в единственной ошибке на выборах 2016 года. Он написал в Twitter, что ею стало то, что он победил на них, хотя выборы, по его словам, должна была выиграть "жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы".

По мнению главы Белого дома, ошибка демократической партии состояла в том, что они рано уверовали в свою победу и попросту забыли провести избирательную кампанию в ряде штатов, где вскоре Трамп, кандидат от республиканцев, и опередил Хиллари Клинтон.

Напомним, что в последние дни Трамп снова опубликовал серию "твитов" об "охоте на ведьм", комментируя ведущиеся спецпрокурором Робертом Мюллером и демократами в конгрессе расследования по поиску так называемого "российского следа" в его предвыборной кампании 2016 года.

