Три машины из автоколонны Нацгвардии попали в ДТП на Украине

Череда дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей силовых органов власти продолжилась на Украине.

В четверг, 23 августа, на автотрассе Одесса - Киев в ДТП попали сразу три машины из автоколонны нацгвардейцев. Когда до столицы оставалось 60 км, идущий первым КрАЗ резко затормозил и собрал "паровозик". В него врезался другой грузовик с личным составом, а под его колеса, в свою очередь, залетел фургон Renault Dokker, информирует украинский портал "Вести".

Сообщается, что пострадавших в результате ДТП нет. Но судя по фотографиям с места событий, техника серьезно пострадала - второй КрАЗ и легковушка оказались разбиты.

Напомним, 18 августа в один из киевских торговых центров врезалась зенитная установка "Бук", а 22-го в центре столицы неожиданно заглох и задымился танк. Военная техника активно перемещается по Киеву в связи с подготовкой к параду, который пройдет в пятницу, 24 августа.