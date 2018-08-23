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23.08.2018 09:42
Рубрика: Экономика

В Греции заметили снижение расходов российских туристов

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Банк Греции зафиксировал падение расходов российских туристов, посетивших страну в первой половине текущего года.

Как сообщила греческая газета "Kathimerini" со ссылкой на опубликованную статистику финансового учреждения, за первые шесть месяцев 2018 года российские туристы потратили в Греции на 23,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение трат туристов из России в первую очередь связывается с падением курса рубля по отношению к евро, а также переориентацией российского турпотока на Турцию - более дешевый и удобный для россиян туристический рынок.

Фото: Алена Узбекова / РГ
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При этом Банк Греции отметил рост расходов туристов из Германии, Франции, Англии и США. В этом году Афины надеются поставить рекорд по количеству посетивших Грецию иностранных туристов и вплотную подойти к отметке 30 миллионов человек (в прошлом году - 27,3 миллиона).

В то же время представители греческого турбизнеса в беседе с "Российской газетой" заявили, что они не заметили снижения турпотока из РФ в Грецию. "По нашим оценкам, итоги текущего года будут, в целом, сопоставимы с 2017-ым, когда Грецию посетили около 900 тысяч россиян. Конечно, скачки курса евро по отношению к рублю являются одним из факторов при выборе направления для отдыха, но пока мы не видим существенного влияния валютных колебаний на заполняемость россиянами отелей в Греции", - рассказал "РГ" генеральный директор туркомпании "Музенидис групп" Георгиос Масманидис.

Также собеседник "РГ" выразил сомнение в том, что девальвация турецкой лиры сделает турецкое направление существенно более выгодным для российских туристов.
"Все турецкие отели заранее выставляют туроператорам цены в долларах. В этом отношении отдых в Турции для россиян дешевле не станет, поскольку ценовая политика турецких отельеров не поменяется. Скорее, можно говорить о том, что за пределами гостиничных комплексов туристы смогут что-то приобрести по несколько более выгодному курсу, чем ранее", - отметил г-н Масманидис.

Кстати

Как рассказала в недавнем интервью "РГ" министр туризма Греции Елена Кундура, в 2018 году были добавлены новые направления авиаперелетов из России в Грецию. Например, на Ханью на острове Крит, а также расширена программа перелетов на южные острова в Эгейском море -  Родос и Кос, Ионические острова - Корфу и Закинтос, а также на полуостров Пелопоннес и на север Греции - в город Кавалу и традиционный для туристов регион Халкидики.

По словам министра, в последние три года приоритетом для Афин является упрощение визового процесса для граждан России, которые хотят и планируют посетить Грецию. В итоге в 2017 году было выдано на 25 процентов больше виз по сравнению с 2015 годом, а количество виз, выдаваемых нашим консульством в Санкт-Петербурге, удвоилось всего за два года.

Экономика Туризм В мире Европа Греция
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