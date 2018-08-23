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23.08.2018 06:08
Рубрика: В мире

Остановятся ли на третьем?

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7649 (186)
Определить инвестора, который сможет реализовать в Киргизии проект "Безопасный город", намерены в Бишкеке. На четверг, 23 августа, намечено вскрытие заявок от компаний, готовых создать в столице и на самых оживленных трассах республики современную систему видеонаблюдения.

Проект, в первую очередь, призван повысить уровень безопасности на улицах столицы и поставить Бишкек в ряд городов, дороги которых оснащены современными системами видеофиксации и контроля. В его рамках предполагается установить 110 аппаратно-программных комплексов, 38 из которых появятся на перекрестках, а четыре - на так называемых "скоростных рубежах". Еще 48 - на дорогах Бишкек - Ош, Бишкек - Чалдовар, Бишкек - Нарын - Торугарт, Бишкек - аэропорт "Манас", Бишкек - КПП "Ак-Жол". Проект также предполагает поставку в республику двадцати передвижных комплексов видеоконтроля.

Фото: Темир Сыдыкбеков
В столице Киргизии запустят систему видеонаблюдения за дорогами

По словам зампредседателя Гос-комитета инновационных технологий и связи Кубаныча Шатемирова, стартовая цена аукциона определена в 2,5 миллиарда сомов. В эту сумму оценена стоимость услуг, приобретаемых государством. Победителем признают компанию, которая предложит более низкую цену.

- Все расходы на приобретение, установку, поддержание и функционирование проекта будет нести победитель тендера, - заявил Шатемиров. - Республика не затратит на "Безопасный город" ни сома.

Заработать на проекте инвестор сможет на штрафах, взимаемых с водителей. Власти Киргизии готовы платить по 240 сомов за каждое выявленное нарушение ПДД. Сам проект, как предполагается, будет запущен к началу следующего года. Если "Безопасный город" покажет хорошие результаты, оборудовать камерами планируют и другие города республики.

- В первую очередь мы, конечно же, ставим перед собой цель снизить уровень смертности на дорогах в результате ДТП, - утверждает зампредседателя госкомитета. - Также предполагается увеличить сумму собранных штрафов вдвое. На данный момент мы прорабатываем вопрос о возможном предоставлении бонуса водителям. Если нарушитель оплатит штраф, к примеру, в течение 2-3 суток после получения протокола, то ему, возможно, будет предоставляться скидка в половину суммы. Но этот порядок, конечно же, еще необходимо одобрить на уровне министерств и ведомств.

Кстати

Намеченный тендер третий по счету за последние шесть лет. Неудачу двух первых попыток официальные источники объясняют тем, что конкурсы проводились с нарушениями. Однако ответственность за фиаско, по большому счету, никто из чиновников так и не понес.

В мире экс-СССР Киргизия
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