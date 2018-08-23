В Раде сообщили о "землетрясении" в России из-за военного парада

В Верховной Раде заявили о том, что военный парад на Украине может вызвать "землетрясение" в России. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил депутат Рады Олег Барна, который также, как и Порошенко, уверовал в исключительность боевых качеств украинской армии, вдохновившись репетицией парада.

Ранее Порошенко назвали в соцсетях "фантазером" за его высказывания об украинской армии, как о "сильнейшей в мире".

Пользователи высмеяли фото, на которой украинский президент на репетиции парада стоит перед колонной военных с отставленной правой рукой, словно держит в ней стакан.

Военный парад будет проведен в рамках празднования Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.