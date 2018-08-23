В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости

Пользователи соцсетей высмеяли плакаты, который власти Украины подготовили к Дню независимости страны. Он будет отмечаться на Украине 24 августа.

"Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы - Украина. Петр Порошенко",- такая надпись красуется на биллбордах, установленных на улицах украинских городов.

В интернете говорят о том, что вместо того, чтобы говорить об остро стоящих перед страной социально-экономических проблемах и коррупции, Порошенко занимается самолюбованием и демонстрирует свою "крутость". "Зачем он прется на выборы? Экономика в руинах, демократия задушена, реформы провалены. Что он предложит своим избирателям?" - цитирует РИА Новости одного из комментаторов пользователя. В интернете обратили особое внимание на последнюю фразу и большое количество восклицательных знаков в рекламном лозунге, что говорит о непрофессиональной работе пиарщиков, тем самым навязывающим свое видение потребителю. "Это - признак истерии", - говорится в одном из сообщений. Некоторые шутливо говорят о том, что Порошенко возомнил себя монархом, усмотрев аналогии с лозунгами царского режима: "Армия! Вера! Царь! Мы Николай Второй!".

Кроме того, пользователи иронично отреагировали на фото репетиции военного парада к Дню независимости, а точнее на снимок, на котором Порошенко стоит перед колонной военных с отставленной правой рукой, будто держит в ней стакан. "Узнаю прежнего Петьку. Как всегда, со стаканом в руке", - написал один из пользователей. Еще один пользователь упрекнул украинского президента в проведении "гей-парада во время войны".

Кстати, в среду во время репетиции военного парада в Киеве прямо на Крещатике заглох танк, который долгое время пытались завести. Напомним, что ранее в один из киевских магазинов врезалась армейская машина. Все это происходит на фоне заявлений Порошенко об украинской армии, как "сильнейшей в мире".