Вадим Эйленкриг, трубач, джазмен:

Покой человека и его право на отдых - абсолютно неприкосновенные вещи. Мы все живем буквально через стенку друг от друга, поэтому наша обязанность - думать и заботиться о своих соседях. Я был бы рад, если бы появился закон, который не позволял бы собственникам помещений открывать в жилых домах караоке-бары, диско-клубы и другие шумные питейные заведения вместо аптек, кофеен и булочных. "Российская газета" ранее писала об этом.

На мой взгляд, если люди не могут договориться, если арендаторы ради собственной выгоды плюют на чужие права, вполне естественно решать проблему законодательно. Уже есть множество подобных законов, и я их одобряю. Например, запрет на курение в общественных местах. Надеюсь, что и истории с громкой музыкой будут вскоре как-то регламентированы.

Я абсолютно против того, чтобы какие-то звуки, даже музыкальные, мешали соседям отдыхать. Хотя я и сам довольно громко играю на трубе. Впрочем, я стараюсь делать это даже не в часы, разрешенные законом, то есть с восьми утра и до одиннадцати вечера, - я для себя сузил эти рамки. Стартую не раньше двенадцати дня и заканчиваю не позже восьми вечера. Бывают, конечно, исключения, когда у меня очень ответственный концерт на следующий день и нужно что-то отрепетировать. Но если раздается звонок от моих соседей, что я их тревожу, всегда иду навстречу, потому что прекрасно понимаю, что могу кому-то мешать.

Что касается караоке-баров, им вообще не место в жилых домах, где дети рано ложатся, куда люди возвращаются уставшие с работы. А эти заведения начинают свою бурную деятельность как раз в ночное время. Развлечения развлечениями, но не на первых этажах жилых помещений.

Для меня очень важно в тот момент, когда я отдыхаю, быть наедине с собой или с теми людьми, которых я выбрал. И чтобы ничто не мешало. Кстати, я сейчас делаю ремонт в квартире и специально заказал максимальную звукоизоляцию в спальне по двум причинам: в этой комнате я буду еще и заниматься. Меня никто не услышит, и я никого не услышу.