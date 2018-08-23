Новости

Во Владивостоке открылся военно-технический форум "Армия-2018" 07:27
Пентагон сообщил об успешных испытаниях ракеты-приманки 06:51
Ученые назвали причину поражения Наполеона в битве при Ватерлоо 06:35
В Дагестане полиция проводит проверку ДТП, в котом погибли 4 человека 06:32
Якутяне увидели жеребенка ископаемой лошади 06:23
В Амурской области произошло землетрясение магнитудой 4,5 06:21
Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане 06:20
Американский истребитель экстренно приземлился во Флориде 05:39
Сахалинские врачи определились с лечением младенца с ножевыми ранами 05:25
Небензя рассказал об иностранных поставщиках оружия боевикам в САР 04:53
Госдеп озвучил дату вступления в силу новых санкций США против России 04:51
Диппредставители РФ навестили россиянку Бутину в тюрьме 04:19
Убийце Леннона снова отказали в досрочном освобождении 03:54
Украинский телеканал предсказал вымирание нации через 200 лет 03:36
Адвокат Трампа пообещал восстание в случае импичмента президенту 03:04
США и Китай завершили двухдневные торговые переговоры 02:57
Пропавший танкер с россиянами был найден у берегов Африки 02:04
Великобритания выделит три миллиарда фунта стерлингов на Brexit 01:58
Судовладелец "Лады" опроверг сообщение об аресте судна в ЮАР 01:43
Новое видео с избиением заключенных в Ярославле появилось в Сети 01:30
Chery гарантировала мотору бюджетного кроссовера ресурс в 1 млн км 01:14
США пригрозили миру санкциями за покупку российских С-400 00:51
В Сирии при подрыве мины погиб ребенок 00:49
Из-за лесного пожара эвакуированы три поселка под Берлином 00:20
Россиянин победил на конкурсе молодых музыкантов "Евровидение-2018" 23.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
МВД начнет выдавать водительские права со встроенными микрочипами
Вадим Эйленкриг, трубач, джазмен:

Покой человека и его право на отдых - абсолютно неприкосновенные вещи. Мы все живем буквально через стенку друг от друга, поэтому наша обязанность - думать и заботиться о своих соседях. Я был бы рад, если бы появился закон, который не позволял бы собственникам помещений открывать в жилых домах караоке-бары, диско-клубы и другие шумные питейные заведения вместо аптек, кофеен и булочных. "Российская газета" ранее писала об этом.

Фото: depositphotos.com
Как найти управу на подпольные бары

На мой взгляд, если люди не могут договориться, если арендаторы ради собственной выгоды плюют на чужие права, вполне естественно решать проблему законодательно. Уже есть множество подобных законов, и я их одобряю. Например, запрет на курение в общественных местах. Надеюсь, что и истории с громкой музыкой будут вскоре как-то регламентированы.

Я абсолютно против того, чтобы какие-то звуки, даже музыкальные, мешали соседям отдыхать. Хотя я и сам довольно громко играю на трубе. Впрочем, я стараюсь делать это даже не в часы, разрешенные законом, то есть с восьми утра и до одиннадцати вечера, - я для себя сузил эти рамки. Стартую не раньше двенадцати дня и заканчиваю не позже восьми вечера. Бывают, конечно, исключения, когда у меня очень ответственный концерт на следующий день и нужно что-то отрепетировать. Но если раздается звонок от моих соседей, что я их тревожу, всегда иду навстречу, потому что прекрасно понимаю, что могу кому-то мешать.

Фото: Depositphotos.com
Можно ли закрыть бары и рестораны на первых этажах жилых домов

Что касается караоке-баров, им вообще не место в жилых домах, где дети рано ложатся, куда люди возвращаются уставшие с работы. А эти заведения начинают свою бурную деятельность как раз в ночное время. Развлечения развлечениями, но не на первых этажах жилых помещений.

Для меня очень важно в тот момент, когда я отдыхаю, быть наедине с собой или с теми людьми, которых я выбрал. И чтобы ничто не мешало. Кстати, я сейчас делаю ремонт в квартире и специально заказал максимальную звукоизоляцию в спальне по двум причинам: в этой комнате я буду еще и заниматься. Меня никто не услышит, и я никого не услышу.

Власть Позиция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Небензя рассказал об иностранных поставщиках оружия боевикам в САР
Госдеп озвучил дату вступления в силу новых санкций США против России
Концерн "Калашников" показал фото конкурента суперкара Tesla
Минобороны опубликовало уникальные документы о Курской битве