Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата США (US Open). Экс-вторая ракетка мира уверенно переиграла в двух сетах румынку Жаклин Кристиан - 6:3, 6:1. Следующей соперницей Веры станет победительница пары Фанни Штоллар (Венгрия) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Карьера Звонаревой - это бесконечные испытания. Ей не привыкать возвращаться на корт после длительного отсутствия - в основном из-за травм.

К примеру, в 2012 году после яркой победы в Открытом чемпионате Австралии Веру стали мучить повреждения бедра и правого плеча. Она терпела адские боли ради участия на Олимпиаде в Лондоне. Вылетев в третьем круге, россиянка наконец занялась здоровьем. И вернулась затем только в 2014 году.

Очередная пауза наступила летом 2016 года. Правда, повод был радостный - Вера вышла замуж и родила дочь Эвелину. Приостановив карьеру, Звонарева начала работать комментатором. И у нее это неплохо получалось.

Но зимой 2017 года россиянка вернулась в теннис. Этим летом впервые за три года Звонарева попала в основную сетку турнира "Большого шлема". Ее выступление на "Уимблдоне" удачным никак не назовешь: уже в первом круге Вера проиграла немке Анжелике Кербер.

Впрочем, Звонареву результат на тот момент не очень-то и волновал. "Я просто была счастлива, что могу наконец выйти на корт на турнире "Большого шлема". Я много работала, чтобы вернуть форму после родов. Уверена, у меня это получится".

И у нее пока получается: в конце июля Вера выиграла в паре с Анастасией Потаповой турнир Moscow River Cup. Неплохая разминка перед US Open - соревнованием, где Звонарева в 2006 году впервые в карьере выиграла титул "Большого шлема".

- У меня большие надежды на турнир в Штатах, - признается Вера. - Я хочу вернуться на прежний уровень. Сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели.

Что касается остальных россиянок, то первые матчи квалификации выиграли также Анастасия Потапова и Анна Калинская. Потапова одолела итальянку Мартину Ди Джузеппе в двух сетах - 6:3, 7:5, а Калинская оказалась сильнее американки Грейс Мин - 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Анны станет Мэнди Минелла из Люксембурга, а Потапова встретится с представительницей Сербии Бояной Йовановски.

В то же время не смогла пройти квалификацию россиянка Виталия Дьяченко. Та самая Дьяченко, которая выбила из "Уимблдона-2018" Марию Шарапову. Виталия проиграла в трех сетах чешке Каролине Муховой - 1:6, 7:6 (7:2), 1:6, а Ирина Хромачева не справилась с голландкой Арантой Рус - 6:7 (3:7), 3:6.

Напомним, что US Open стартует в следующий понедельник.