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Виталий Мутко поручил Минстрою рассмотреть проблему дольщиков Urban Group 07:09
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23.08.2018 07:09
Рубрика: Экономика

Виталий Мутко поручил Минстрою рассмотреть проблему дольщиков Urban Group

Текст: Сергей Куликов

Вице-премьер правительства Виталий Мутко поручил главе министерства строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву рассмотреть проблемы, связанные с компанией Urban Group. Накануне претензии и требования дольщиков поступили в правительство.

Фото: Фото: Администрация губернатора Пермского края
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"Это очень чувствительная тема, естественно, люди волнуются. По всей стране тысячи дольщиков, о которых также нельзя забывать", - заявил вице-премьер РИА Новости.

В изложенных накануне требованиях дольщики просят определиться со сроками достройки объектов и завершить строительство не позднее третьего квартала 2021 года. Кроме того, дольщики настаивают на введении моратория на выплату процентов по ипотечным кредитам на периоды, превышающие сроки, прописанные в договорах долевого участия.

Фото: Станислав Баев
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Напомним, компания Urban Group является одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. Ее обязательства перед тысячами дольщиков составляют порядка 80 миллиардов рублей.

Савеловский суд столицы заочно арестовал экс-гендиректора компании "Ивастрой" Андрея Пучкова, занимавшего одну из руководящих должностей в строительной корпорации Urban Grop.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Правительство Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой)
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